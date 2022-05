Insă la câteva minute de la start, fondurile s-au epuizat. Fermierii s-au îmbulzit să se înscrie, mai ales că banii nu trebuie rambursați. Au fost și persoane care spun că platforma s-a blocat. 50 de milioane de euro este suma disponibilă.

Alin este din Botoșani și a reușit să se înscrie pe platformă în primele minute. Cultivă porumb, grâu, rapița și soia, iar cu acestor ajutor, spune el, speră să își achite facturile restanțele.

Alin Gusu, Agricultor: "Sunt undeva în jurul cifrei 9.500, deci sunt până în cei zece mii, la zece și câteva minute m-am înscris. Sincer să vă spun chiar ar fi o gură de oxigen, m-ar scoate dintr-un impas pentru că uitându-mă la vreme și la facturi nu dă prea bine. Dacă vă fi că anul agricol să ne dea posibilitatea să recoltăm și să vindem pot spune că vă fi un profit, dacă nu, măcar va fi pe zero".

Cristina, în schimb, nu a reușit să se înscrie în timp util, pentru că platforma s-ar fi blocat. Avea de gând, cu banii primiţi, să cumpere pesticide, îngrășăminte și motorină.

Cristina Popa: "Ne-a apărut un câmp în plus. N-ar fi fost neapărat o problemă că a fost un câmp în plus, mai pierdeam două secunde și l-am fi accesat. Numai că acest câmp era blocat, nu puteam scrie în el și astfel nu ni se permitea înaintarea cererii de finanțare. Chiar sunt câteva grupuri pe facebook unde țoață lumea a încărcat imagini cu problemele pe care le-a întâmpinat. Într-un final am reușit să depun cererea în minutul 57, dacă ne uitam la numărul cererilor trimise, plafonul s-a epuizat în primele câteva minute".

Pentru ajutorul de 5 mii de euro, iniţial, sesiunea de înscriere urma să se desfăşoare pe durata a cinci zile. Fondurile de 50 de milioane de euro, bani europeni, dar şi de la bugetul de stat ajung pentru 10 mii de fermieri sau antreprenori din sectorul agro alimentar. Însă în doar câteva ore, numărul celor înscrişi a fost de aproape 30 de mii. Principiul de selecție primul venit, primul servit.

Cu acești bani, fermierii își pot cumpăra echipamente, utilaje, își pot plăti datoriile și cumpără materii prime, mărfuri și materiale. Banii sunt nerambursabili.