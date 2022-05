Tinerii din Cluj au stat și 6 ore la coadă să doneze sânge. Au fost motivați și de premiile oferite

StirilePROTV

Împreună putem face mult bine în jurul nostru. Caravana Blood Network, organizată de Untold, și-a început drumul pentru solidaritate în acest weekend, la Cluj-Napoca.

Sute de tineri dornici să ajute s-au prezentat la centrul de transfuzie pentru a face o faptă bună. Bineînțeles că gestul lor a fost recompensat cu un ambonament la festival și un voucher în valoare de 100 de lei.

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Cluj-Napoca s-a "mutat" zilele trecute în centrul orașului. Acolo s-au instalat şi cei cu campania Blood Network, iar sute de tineri au venit încă de la primele ore ale dimineții pentru a dona sânge. Mulți dintre ei au donat pentru prima oară.

Tânără: "Suntem de 6 ore aici și încă mai avem mult de așteptat. M-a împins de la spate premiul, dar am vrut demult să o fac, am și o mică frică de ace și am vrut să scap de ea."

Băiat: "Este un motiv în plus să vii să donezi, doar lucruri bune pot să iasă din asta."

Pe lângă satisacția oferită de gândul că prin gestul lor vor salva vieți omenești, tinerii s-au bucurat și de un abonament la UNTOLD sau Neversea pentru întreaga perioadă a festivalurilor.

Băiat: "Ajut și niște oameni, mă ajut și pe mine. Un bilet la untold, sper și 100 de lei voucher."

Donator: "Mie sincer mi se pare o oportunitate super faină, mai ales că donezi sânge. În principiu de asta am venit, să donez. Acum de dimineață am aflat că se dau abonamente."

În perioada verii, numărul donatorilor scade drastic, astfel că centrele de transfuzii au nevoie de tot mai mult sânge. Cele mai recente cifre arată că numai 2% din populația țării noastre donează sânge regulat.

Sanda Novac director Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj: „Este un sprijin pentru noi și pentru pacienții din clinici pentru că vom putea colecta în aceste două zile o cantitate mare de sânge, facem tot posibilul să luăm cât mai mulți, este foarte bine organizat, oamenii au răbdare, așteaptă.”

Caravana mobilă Blood Network continuă weekendul următor în Brașov. Urmează alte 10 orașe în care oamenii vor putea dona, printre acestea se numără și Timișoara, Sibiu, Iași, București și Constanța.