Tinerii care vor să experimenteze viața în altă țară apelează la modelul „au pair". Ce este și cum funcționează

Acceptă oferta unor părinți care au nevoie de ajutor cu copiii și care le plătesc drumul, îi cazează în locuința lor, le asigură masa și le dau inclusiv bani de buzunar, în baza unui contract.

O tânără din Cluj și-a dorit să călătorească în vacanța de vară, așa că a mers în Italia, la o familie cu doi copii de care a avut grijă.

A stat la ei șase săptămâni, timp în care a fost plătită cu 125 de euro pe săptămână, bani de buzunar, a învățat limba italiana și a vizitat împrejurimile.

Boró Somorai: „Datoria mea a fost să mă comport ca și cu o soră mai mare. Să facem temele împreună. Când am fost liberă, de obicei m-am urcat în tren și am vizitat zona".

După același model, Daniela a ajuns după terminarea liceului la o familie din Elveția, unde a avut grijă de doi copii de 7 și 10 ani. Și-a prelungit șederea până la un an, apoi gazdele au încurajat-o să meargă la Londra, la studii.

Daniela Cojocaru: „Am călătorit aproape toată Elveția. Am avut cursuri de germană achitate de familie, am avut bani de buzunar. Când am plecat am plâns și eu și familia și copiii".

Danny împreună cu soția, Roda, locuiesc la 20 de minute de Amsterdam. Caută acum un tânăr care să se mute la ei pentru cel puțin o lună pentru a-i ajuta cu cei trei copii. Asigură drumul, masa, cazarea și bani de buzunar în fiecare săptămână.

Danny Do: „Va avea propria lui cameră și lângă cameră are propria lui baie. Ce consider foarte important sunt abilitățile de comunicare. Bineînțeles, un „au pair” trebuie să aibă grija de copii".

Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații

Candidații trebuie să îndeplinească doar câteva condiții: să aibă intre 18 și 30 de ani, să fie dispuși să petreacă timp cu copiii și să ajute familia la treburile casnice.

La noi în țară recrutările se fac de către agenții din Europa, în baza unui contract.

Atenție însă, ofertele care apar pe diverse grupuri sau rețele sociale sunt riscante, spun specialiștii.

Ana Vișian, marketing manager al unei companii de recrutare: „Atâta timp cât există un contract la mijloc ești ferit de mai multe lucruri. În străinătate sunt definite destul de bine astfel de contracte, cu taxe plătite, cu obligații și de-o parte și de cealaltă".

Sociologii spun că astfel de schimburi au, de obicei, câștiguri de ambele părți. Se întâmplă și ca tinerii să se adapteze ușor și să decidă să rămână peste hotare mai mult timp.

Ioan Hosu, sociolog: „Este o experiență culturală. Contextul domestic în care se manifestă îi aduce foarte aproape de spațiile culturale din țările gazdă. Ușor-ușor se poate transforma într-o decizie definitivă de a te îndepărtă de România".

Acest serviciu numit „au pair” este cel mai bine reglementat în Marea Britanie, unde, pe lângă toate avantajele amintite deja, angajatul are inclusiv asigurare de sănătate. În plus, poate primi până la 500 de euro pe săptămână.

