Imaginile surprinse înainte ca cei 3 tineri să se răstoarne cu hidrobicicleta în cacul Colibița. Unul este dispărut

Doar doi au reușit să ajungă la mal. Al treilea este căutat de mai bine de o zi. Niciunul nu purta echipament de siguranță, potrivit unui martor care i-a văzut și înainte de incident.

Un tânăr s-a salvat primul. La scurt timp a apărut și cel de-al doilea. Venea înot spre mal. Niciunul nu purta vestă de salvare. Cu doar câteva zeci de minute înainte, un martor i-a zărit pe lac, pe toți trei.

Martor: „Îi vedeam cum aruncau sticle de pe hidrobicicletă în apă, strigau și făceau cu mâna către mal. La nici 10 minute, am pus binoclul, iar acolo și am văzut hidrobicicleta cu fundul în sus."

Un pompier aflat în timpul liber, care ieșise cu o ambarcațiune pe lac, i-a zărit și el. El a fost și primul care a reușit să ajungă la ei.

Mihai Vodă, pompier: „Am observat trei băieți în pantaloni scurți și în șlapi care curățau o hidrobicicletă. Cam după o jumătate de oră am fost contactat de dispeceratul de la pompieri. Am baleat cu privirea, stânga-dreaptă, să văd ce se întâmplă și am observat o hidrobiciletă cu flotoarele în sus, iar două persoane înotau spre mal.”

Al treilea tânăr în vârstă de 22 de ani, a dispărut sub apă. Pompierii l-au căutat cu barca, în timp ce scafandrii au coborât în adâncuri.

Reporter: „Cum a fost?”

Scafandru: „Rece, aproximativ 3 grade.”

Reporter: „Vizibilitate?”

Scafandru: „Cam jumătate de metru cu lanterna. Am făcut o căutare circulară.”

Deocamdată este neclar ce s-a întâmplat pe lac - din ce motive s-a răsturnat hidrobicicleta și de ce unul dintre băieți nu a reușit să înoate până la mal. Tatăl celui dispărut a venit să asiste la căutări.

Reporter: „Ce făceau băieții?”

Tată: „Erau la o distracție. Au luat hidrobicicleata și au plecat pe lac.”

Reporter: „Știa să înoate?”

Tată: „Știa, dar a avut geaca pe el și l-a băgat la fund. Ieri am vorbit la unu cu el și la patru am aflat că e mort.”

Voluntar civil: „Mă uit cu sonarul dar în afară de crengi și alte chestii, nu văd.”

Reporter: „Ce adâncime are?”

Voluntar civil: „Cam 27 de metri.”

Cei trei băieţi sunt din județul Mureș și erau cazați la o cabană din zonă.

