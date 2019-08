Tigrul platanului face ravagii în parcurile din țară: "Nu reacţionează la niciun spray"

Tigrul platanului, o insectă supărătoare venită din America de Nord, face ravagii în această perioadă în parcurile din toată țara.

În orașele unde este foarte cald, mulți se plâng că nu pot sta în aer liber, fără să fie pișcați de aceste creaturi. Insecta se hrănește cu seva arborilor, iar specialiștii cred că, în căutare de hrană, ciupește și oamenii. Problema este că tigrul platanului nu este afectat de substanțele folosite pentru exterminarea țânțarilor, așa că doar hainele lungi ne pot apăra.

Tigrul platanului este o insectă de numai câţiva milimetri, care apare la temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Muşcătura provoacă urticarie în cazul celor cu pielea sensibilă.

Femeie: "Zboară prin parc şi nu ne putem feri de ele poate că există tot felul de soluţii, îi pişca şi pe copiii apar aşa nişte bubiţe, unii sunt alergici, alţii nu".

Bărbat: "Nu reacţionează la nici un spray de insecte. Seara mai ales e plin, se pun pe piele, gât, pe umeri, pişca uneori mai mult seară după 7-8"

Femeie: "Nu ştiam ce ne tot pişca, am crezut că sunt nişte purici, sunt micuţi negri cu un alb"

Insecta este din familia ploşniţelor şi i se spune popular "tigrul platanului" pentru că se hrăneşte cu seva din frunzele acestor copaci. Prima dată a fost observată la noi în ţara în 2010, însă de atunci s-a înmulţit foarte mult.

Prof. universitar Doru Petanec, specialist USAMBVT: "Are mai multe generaţii pe an, la noi în ţara cam trei, patru generaţii şi iernează ca şi adult în crăpăturile scoarţei sau sub scoarţa platanului. Creşterea, răspândirea, amploarea speciei este favorizată de verile secetoase, deci aşa cum vedem încălzirile din ultima perioadă cu cu veri excesiv de secetoase, poate să depună până la 350 de ouă."

Tigrul platanului este imun la substanţele împotriva ţânţarilor.

Imre Farkas, viceprimarul Municipiului Timişoara: "Avem o gamă largă de agenţi chimici, nu-s chimist să vă spun, dar acoperă o arie foarte largă contra ţânţarilor şi animale zburătoare gen ţânţari, efectiv pentru aceste musculiţe nu ştiu dacă acoperă"

Este recomandat să vă scuturaţi bine hainele, atunci când intraţi în casă, după o plimbare în parc, pentru ca tigrii platanului se fixează bine pe textile sau în păr.

