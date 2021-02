Testarea rapidă a elevilor, aproape inexistentă la sate. În multe locuri nu are cine să le administreze

Testarea rapidă a elevilor din sate și comune este aproape inexistentă în multe locuri. Sunt localități unde testele antigen nu au ajuns, iar acolo unde au fost distribuite, primarii au descoperit că nu are cine să le facă.

În lipsa unor contracte cu medicii de familie, sarcina a căzut pe asistentele medicale comunitare, care s-au instruit singure cu ajutorul unei filmări trimise de Direcțiile de Sănătate Publică.

La Slivilești, în județul Gorj, singura asistentă medicală comunitară este în concediu de maternitate. Primarul s-a gândit la medicul de familie din localitate să testeze eventualii elevi suspecți de Covid-19 dar spune că nu va putea să îl plătească pentru acest serviciu, pentru că nu are bani la buget.

Sorin Bucurescu, primar comuna Slivilești: "Va trebui să îl rugăm să ne sprijine benevol. Suntem bucuroşi că nu avem niciun caz pe raza şcolii."

Doar că la un moment dat testele sunt necesare. O asistentă comunitară dintr-o altă localitate a trebuit să recolteze probe de la o educatoare.

Ionela Dobran, asistent medical comunitar primăria Scoarța: "Sincer am avut ceva emoţii, dar am luat totul pas cu pas şi am reuşit să îl facem."

Ion Stamatoiu, primar comuna Scoarța: "Efectiv nu avea cine să îl facă. Nu se pricepea nimeni, chiar colega nu se pricepea, dar cu un pic de curaj, de documentare asupra filmuleţului primit, uitaţi că am reuşit."

Clipul din care au învățat asistentele să folosească testele antigen a fost trimis de Direcția de Sănătate Publică, dar asta nu le întărește părinților încrederea. Unii dintre ei nu și-au dat acordul pentru testarea copiilor.

Ana Gavrilescu, asistent medical comunitar primăria Roşia de Amaradia: Am văzut filmuleţul şi instrucţiunile cu modul în care se desfăşoară testarea.

Reporter: Va fi greu să lucraţi cu copii?

Ana Gavrilescu: Da, dar trebuie puţin să-i instruim şi să le spunem despre ce e vorba că să stea liniştiţi.

Marian Iliuși, director adjunct liceul din comuna Roşia de Amaradia: "Raportat la numărul de elevi peste 10% din părinţi şi au exprimat dezacordul cu privire la testare."

Specialiștii spun că, acolo unde testele nu sunt făcute de personal specializat, riscul e ca acestea să fie fals negative.

Răzvan Cherecheș, prof. în sănătate publică UBB Cluj: "Instituţiile de sănătate publica şi Ministerul Sănătăţii sunt instituţiile care sunt responsabile de instruirea pentru partea de testare. Fără o instruire adecvată, riscăm să fie teste fals negative şi să avem focare în şcoli şi să nu ştim de ele."

În alte zone, testele rapide nici măcar nu au ajuns. Șase sate din județul Sibiu sunt în această situație. Reprezentanții unei asociații care se ocupă de copii din medii defavorizate vorbesc și ei despre riscul apariției unor noi focare de boală.

Antoaneta Ghișoiu, vicepreşedinte Asociaţia Elijah: "Medicii de familie sau directorii de şcoli cu care ţinem permanent legătura, declară că acestă testare rapidă este aproape iexistentă. Ne-am gândit la modul cel mai serios că pot apărea oricând, pentru că nu avem control."

Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Situații de Urgență, în școli au fost trimise aproape un milion şi jumătate de teste rapide.