Șeful MAI, dat în judecată de un teolog. "A afirma că Trupul și Sângele lui Hristos sunt vehicule ale bolii este o blasfemie"

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a fost dat în judecată la Curtea de Apel Bacău. Cel care a formulat plângerea este un doctorand în teologie ortodoxă, care i-a transmis și o scrisoare președintelui Klaus Iohannis.

Silviu Mihai Chirilă consideră că Ordonanța militară numărul 2, adoptată în martie, îngrădește drepturi și libertăți cetățenești, pentru că nu permite credincioșilor să ia parte la slujbele religoase organizate în biserici, pe durata stării de urgență.

”A afirma că Trupul și Sângele lui Hristos sunt vehicule ale bolii este o blasfemie. Toate aceste idei cultivă necredința, blasfemia și delăsarea religioasă”, a spus el în solicitarea înaintată instanței.

Chirilă a cerut anularea parțială a Ordonanței, scrie marturisireaortodoxă.ro. Acesta a cerut:

- anularea, în alin. 2 al art. 2 al Ordonanței militare nr. 1/2020, din formularea “Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online” a expresiei “de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online” (nu am nicio obiecție dacă MAI introduce în locul acestei expresii precizări pertinente legate de norme de prevenție, altele decât împărtășirea cu lingurițe de unică folosință, dezinfectarea icoanelor, restricționarea arbitrară a numărului de credincioși etc.; s-ar putea introduce o recomandare ca cei ce sunt bolnavi sau purtători ai virusului să se abțină de la a participa la slujbe, sub sancțiunea impusă de stat, sau alte precizări care să ajute la prevenția virusului, dar să nu împieteze dreptul credinciosului de a participa la slujbe)

- anularea, în alin. 3, al art. 3 al Ordonanței militare nr. 1/2020, din formularea “Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora” a expresiei “la care pot participa maximum 8 persoane”

Chirilă susține că prin Ordonanța militară s-au restrâns mai multe drepturi, dar nu și dreptul la ”exprimarea publică a libertății de conștiință, garantată de art. 29 din Constituție” și spune că ”reglemenatrea modului în care se vor desfășura slujbele religioase este discriminatorie și aduce o gravă atingere existenței înseși a libertății de conștiință religioasă și a exercitării acesteia publice”.

El i-a transmis și o scrisoare președintelui Klaus Iohannis, prin care îi cere să lase instanțele să judece liber redeschiderea sau nu a bisericilor.

”Am luat la cunoștință cu îngrijorare de afirmația pe care ați făcut-o în spațiul public vineri, 3 aprilie 2020, cu privire la faptul că anul acesta toți credincioșii din România vor sărbători Sfintele Paști acasă”, a scris acesta.

Silviu Mihai Chirilă este absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași și doctorand în teologie ortodoxă, iar în prezent profesează ca traducător liber profesionist de carte.