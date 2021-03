Tentativă de jaf la o benzinărie din Capitală. Hoții, înarmați cu un pistol, puși pe fugă de o angajată

Dând dovadă de un curaj nebănuit angajata unei benzinării din Capitală a pus singură pe fugă trei hoți care au amenințat-o cu un pistol și au încercat să o lege cu o bandă adezivă.

După o luptă corp la corp de aproape un minut, agresorii au fugit, iar femeia a făcut curățenie la locul faptei și a sunat calmă la 112.

Era ora 1 şi 45 de minute, noaptea, când trei bărbaţi intrau în benzinăria de pe şoseaua București-Târgoviște. Toţi locuiesc în apropiere şi cel mai probabil au acţionat la pont.

Femeia lucra singură pe tura de noapte şi, ca să o păcălească să iasă din magazin agresorii i-au cerut trei doze de suc de la frigiderele de afară. Uşa s-a închis automat în urma ei, iar cei trei au observat acest lucru. Este şi momentul în care s-au năpustit asupra femeii.

40 de secunde a durat lupta corp la corp dintre femeia de 40 de ani şi cei trei agresori.

Citește și Nelu Ploieşteanu a fost internat în stare gravă la spital cu Covid-19

Magdalena Constantin, victimă: "Mi-a pus unul dintre ei mâna la gură, un pistol în piept. Mi-a zis: taci că te împuşc!. Celălalt încerca cu o bandă adezivă de construcţii să mă lege. M-am luptat cu ei cât am putut, le-am dat cu dozele de cola unde am nimerit, după care am pus mâna pe pistol şi am început să să trag şi să fac în toate direcţiile. Când au văzut că am pus mâna pe pistol şi că nu mi-e frică nici de pistol abia atunci au renunţat şi au fugit".

Scăpată de ei, angajată a măturat mai întâi dezastrul lăsat în urmă şi după aceea a anunţat autorităţile. A doua zi a revenit la muncă fără teamă, dar înarmată cu un spray cu piper. Patronul benzinăriei a anunţat că va angaja şi un paznic.

Magdalena Constantin: "Nu mi-a fost frică deloc pentru că eram conştientă că dacă le arăt un pic de frică nu e ok, sunt pa! Mă gândeam nu au cum să mă jefuiască pe mine, ce sunt proastă? Mai ales, m-au apucat şi nervii că nu m-au băgat în altă parte în care să am pe ce să pun mâna ca să le dau mai bine".

Tâlharii au fost luaţi pe sus pe poliţişti, duşi la audieri şi reţinuţi.

Ciprian Romanescu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei: "Cei trei bărbaţi nu sunt cunoscuţi cu antecedete penale, doi dintre ei sunt fraţi şi au vârste cuprinse între 18-21 de ani".

Sunt acuzaţi de tentativă de furt calificat şi riscă închisoarea de la un an şi şase luni până la 5 ani.