Cum se simte tânărul care a fost vaccinat cu Pfizer și Moderna. Spune că încă nu a primit adeverința

Bucureșteanul care a fost victima unei erori de vaccinare, fiind imunizat inițial cu Pfizer, iar la rapel cu Moderna, spune că nici până în acest moment nu a primit adeverința de vaccinare, deși autoritățile l-au asigurat că situația lui va fi rezolvată.

„Este adevărat că ieri am fost sunat de domnul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. A fost o acțiune de PR bunicică, dar pe care domnul doctor nu a exploatat-o la adevăratul potențial. Pe lângă asigurările că din punct de vedere medical nu am de ce să-mi fac griji, am fost informat de domnul Gheorghiță că îmi va fi eliberată o adeverință de vaccinare care va reflecta realitatea: un vaccin format dintr-un mariaj Pfizer+Moderna”, a scris tânărul joi pe contul său de Facebook, atașând o captură de pe site-ul oficial de vaccinare, unde i se comunică faptul că nu apare cu ambele doze efectuate.

„Dacă ieri nu aveam niciun fel de simptome specifice după rapel, în cursul nopții au apărut stările febrile, frisoanele și durerile musculare. Nimic ieșit din comun, sunt printre cele frecvente pentru acest tip de vaccin”, mai spune el.

Alin Alexandru Ionescu a povestit cum a primit la rapel Moderna, deşi pe 24 februarie fusese vaccinat cu Pfizer. Eroarea s-a produs în centrul de vaccinare numărul 5 de la Romexpo, din Bucureşti.

Alin Alexandru Ionescu: „Greşeala a fost la triaj, m-au trimis unde se făceau rapeluri de Moderna, în condiţiile în care eu făcusem pe 24 februarie Pfizer. Culmea e că am avut la mine foaia de pe 24 şi pe ea scria clar că am făcut Pfizer, nu s-a verificat şi ne-am dat seama în acelaşi timp şi eu şi asistentele, că rapelul a fost cu un vaccin greşit.”

În cabinet a fost preluat de două asistente. Deşi le-a arătat adeverința de la prima vaccinare nimeni nu a mai verificat că pe ea scrie Pfizer.

Alin Alexandru Ionescu: „Supărarea mea e că s-a încercat cumva să se ascundă acest lucru. După vaccin când a venit un medic mi-a zis că nu-mi eliberează adeverinţa. Adeverinţa de vaccinare a devenit foarte râvnită. Voiam să ştiu dacă acest vaccin va funcţiona. Mi-a zis că nu ştie, dar că sistemul nu elibera, dar îmi trece ca azi am făcut cu Pfizer.”

Coordonatorul campaniei de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghiță l-a sunat pe Alin şi i-a spus că nu se impune reluarea schemei de vaccinare.