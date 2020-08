Telenovelă de Dâmbovița. ”S-a suit grămadă pe mine, am început să țip, lătrau câinii odată cu mine, l-am mușcat!”

Telenovelă cu final penal, la Boteni, în județul Dâmbovița. Un bărbat a sunat la 112 și a reclamat că un vecin a dat năvală peste iubita lui, în dormitor.

Până la sosirea forțelor de ordine, proprietarul casei a pus mâna pe un ciomag și l-a altoit pe iubărețul nepoftit.

Cu jumătate de gură, cel acuzat recunoaște că ar fi avut o relație amoroasă cu vecina mai mare cu 16 ani, dar susține că aceasta ar fi acceptat de bunăvoie.

”El când a venit așa, s-a suit grămadă pe mine așa, eu m-am uitat așa! Ce cauți, măi băiatule, la mine? Am început să țip rău de tot, lătrau câinii odată cu mine".

Femeia de 48 ani era singură acasă, în timp ce iubitul ei era plecat în sat să joace fotbal.

Povestește că se uita la un film indian pe tabletă când la un moment dat vecinul înflăcărat a intrat val vârtej în dormitorul ei.

Daniela Joița: "M-am trezit cu el grămadă pe mine, pe burtă. M-am uitat sub ochii lui, am zis că fac infarct, că mor! Când mă uit la el, băi, băitule, ce cauți tu? Tu ai confundat femeile! Băi, băiatule, dă-te jos, l-am mușcat, după aceea am dat cu picioarele".

Proprietarul casei spune că a rămas șocat când s-a apropiat de casă și și-a auzit iubita țipând de mama focului.

”Gheorghe Șerban: Am auzit soția țipând în casă!

Daniela Joița: Aoleu, lasă-mă că nu sunt eu nevăsta-ta.

Gheorghe Șerban: Am pus mana pe un ciomag, am intrat în casă și l-am lovit.

Reporter: Cu ce gânduri venise?

Gheorghe Șerban: Vă dați seama, să o violeze, a zis că îi place de ea".

”Astea chiar sunt o răzbunare mai veche”

Valentin Leocan, zis Ciombi, are 32 de ani și este protagonistul acestei telenovele rurale.

Inițial nu a recunoscut că a intrat peste vecina lui, dar în cele din urmă a decis să mărturisească exact ce s-a întâmplat.

”Valentin Leocan: Astea sunt chiar o răzbunare mai veche.

Reporter: Soțul susține că v-a prins cu soția dânsului. V-a făcut avansuri?

Valentin Leocan: Păi, nu e prima oară.

Reporter: Vă place?

Valentin Locan: Nu.

Reporter: Ați refuzat-o atunci.

Valentin Leocan: Da. Acum, nu”.



Imediat după scandal, proprietarul a sunat la 112. La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj de la poliție. Polițiștii au reușit să îl identifice pe suspect.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru violare de domiciliu și se continuă cercetările pentru a se stabili cu exactitate cum s-au derulat întâmplările.