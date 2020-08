Țara care izolează cel mai mare oraș după 102 zile în care nu a avut nicun caz de infectare comunitară

Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a dispus marţi izolarea celui mai mare oraş al ţării, Auckland, după apariţia a patru cazuri de Covid-19 în contextul în care nu a fost înregistrat niciun caz de infecţie în comunitate de 102 zile.

"După 102 zile, avem primele cazuri de Covid-19 înregistrate în afara plasării în izolare şi a carantinei gestionate, în contextul în care toţi am muncit incredibil de dur pentru a împiedica acest scenariu. Am planificat şi am pregătit acest scenariu", a declarat ea, potrivit News.ro.

Conform premierului ar fi vorba de membrii unei familii din Auckland, dar sunt verificate mai multe locuri pe unde aceştia au trecut. Deocamdată, autorităţile nu ştiu cum s-au îmbolnăvit aceste persoane.

Rezidenţilor din Auckland li s-a comunicat să stea acasă începând de miercuri iar şcolile rămân închise timp de trei zile.

Noua Zeelandă are 1.569 de cazuri confirmate şi suspecte de Covid-19 şi 22 de decese asociate coronavirusului.