Tânăra bătută de soțul de care vrea să divorțeze: „Mi-a cerut să ne împăcăm, am zis nu și m-a bătut”

Secvențe șocante surprinse într-o localitate din Bistrița-Năsăud atrag din nou atenția asupra violenței domestice. O tânără a fost bătută de soțul de care încearcă să divorțeze, la doi pași de secția de poliție.

Individul s-a năpustit asupra femeii nervos că aceasta tocmai vorbise cu polițiștii și a lovit-o și când ea a căzut la pământ. Bărbatul este acum în arest, iar polițiștii au emis un ordin de protecție.

Tânăra în vârstă de 20 de ani știa că soţul o urmărește, aşa că a chemat un taxi, crezând că va scăpa de el. Abia ieșise din secția de Poliție din Telciu, unde a mers să rezolve ceva legat de divorț. A fost atacată chiar în momentul în care voia să se urce în mașină.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bărbatul o lovește de mai multe ori ori, tânăra cade, dar agresorul nu se opreşte. Un bărbat privește scenă fără să intervină, apoi taximetristul coboară din mașină și încearcă să îl liniștească pe agresor.

Florentina Timoce, victima: „Când am ieşit afară am văzut că era în faţa poliţiei, mă aştepta şi s-a luat după mine. Am sunat la un taxi să plec şi atunci el nu m-a lăsat să mă urc. A zis că vine cu mine şi mi-a cerut să ne împăcăm. Am spus nu şi atunci m-a lovit. Și în trecut m-a mai bătut şi mă ameninţa că mă omoară.”

Comportamentul bărbatului a determinat-o pe Florentina să divorțeze. Până acum ea a lucrat în Germania, ca să își poată întreține cei doi copii de trei și cinci ani, rămași în grija unei rude. Cât timp a fost plecată, bărbatul a continuat să o terorizeze.

Gabriela Groza, doctor în psihologie judiciară, spune că deseori agresorii își manifestă furia prin violență extremă, mai ales când nu sunt pedepsiți.

„Agresivitatea foarte des apare ca şi reacţie la furie, adică simt o furie foarte, foarte puternică şi nu mi-o pot descărca altfel decât prin comportament agresiv. Dar dacă nu e pedepsită şi persoana este obişnuită să se descarce mereu din acea tensiune specifica furiei prin agresivitate, atunci aproape că crede că nu se poate controla. De multe ori, nu este motivaţie de a şi-o controla”, spune Gabriela Groza, doctor în psihologie judiciară.

Anul trecut, peste 45.000 de persoane au fost victime ale violentei domestice, iar poliţiştii au emis peste 8.300 de ordine de protecţie provizorii. Aproape tot atâtea ordine de protecţie au fost emise şi de instanțe.