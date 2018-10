Tablou înfăţişând-o pe Viorica Dăncilă, prezentat vineri seară. Unde a fost expus

A fost Noaptea Albă a Galeriilor în Capitală, unde bucureştenii au fost invitaţi să ia parte la un traseu nocturn în compania artei contemporane.

Vizitatorii au avut la dispoziţie pentru a-şi potoli setea de cultură peste 70 de locaţii care au fost deschise până noaptea târziu. Pasionaţii de artă contemporană, dar şi cei curioşi, au pornit aseară într-un maraton prin cele peste 70 de galerii şi spaţii alternative.

La Galeria Romniceanu mai mulţi copii talentaţi au transpus, în zece lucrări colective, lumea văzută prin ochii lor.

"Eu am desenat nişte omuleţi la acea lucrare cu pisica, cei de jos care cara nişte maşini pe spate. Să nu mai polueze mediu şi să l păstreze mai curat”, spune o fetiţă.

"Am vrut să o exprim pe doamna prim ministru Viorica Dăncilă la care am lucrat, mai întâi am început cu o schiţă apoi am pictat direct pe pânză”, spune un băiat.

Pro TV

"Profesoara de română am făcut Catwoman pentru că este mai înaltă, mai voluptoasă", spune un alt expozant.

La o altă galerie, Jumătatea Plină, mai multe încăperi povestesc istoria culturii contemporane din ţara noastră.

Teatru Lorgean este primul festival care transformă o sufragerie într-o sală de spectacole. Practic, oamenii se adunau într-o sufragerie, în casa cuiva şi participau la o piesă de teatru, într-un spaţiu mai intim. Decorul fiind foarte important, spectatorii contribuiau cu câte un element care să-l completeze.

"De multe ori suntem prinşi aşa în cotidian şi nu ne dăm seama de ce e în jurul nostru cu adevărat. În seara asta aş vrea să gândesc, să privesc”, spune o tânără.

O altă expoziţie realizată de câteva artiste prezintă dansul contemporan surprins în fotografii. Mai multe oraşe din ţara, printre care Clujul, Timişoara, Aradul sau Sibiul au luat parte în acest an la Noaptea Alba a Galeriilor.