Scandal într-un cimitir din Dâmbovița. Enoriașii au ajuns la judecată cu biserica

Scandal în cimitirul din Costeşti, Fieni, judeţul Dâmboviţa. 38 de familii au ajuns la judecată cu biserica, după ce înalţii prelaţi de la arhiepiscopie le-au interzis să îşi mai îngroape morţii în cavourile situate de jur-împrejurul lăcaşului de cult.

Oamenii sunt revoltaţi pentru că au înhumate acolo rudele şi nu vor să îşi ducă răposaţii în gropile din spatele cimitirului.

Argumentul celor de la arhiepsicopie este că lăcaşul de cult, vechi de 4 secole, ar putea fi afectat de săpăturile din imediata apropiere.

Dumitru Iancu, enoriaș: „Domne, ce se întâmplă cu bisericile astea?! Îşi bat joc de noi preoţii! Aşa credinţa în Dumnezeu?! Omul ăsta are mormânt aici şi îl mută colo! Osă rămână singur în biserică, să se roage el! Noi ne rugăm acasă.”

Cele 38 de familii din Costeşti au ajuns în instanţă cu Arhiepiscopia Targovistei, supăraţi că nu mai au permisiunea de a îngropa pe nimeni, în mormintele din moşi-strămoşi.

Pentruța Mănescu, enoriașă: „Anul trecut am făcut împrumut la CAR şi am făcut mormântul. Am băgat 50 de milioane, dacă mă credeţi, cimentul, toate cele. Acum mă lasa de izbelişte! Nu mă lasa să mă bage la omul meu, le fetiţa mea!”

Reprezentanţii arhiepsicopiei din Târgovişte spun că au luat decizia încă din 2013 să nu se mai permită înhumarea la mai puţin de 5 metri de pereţii laterali ai bisericii. Asta din cauză că se doreşte crearea unui spaţiu mai mare pentru organizarea serviciilor religioase, dar şi pentru că, în caz contrar, ar fi afectată structura de rezistenţă a bisericii

Dumitru Isărescu, enoriaș: „Structura nu poate să o afecteze, pentru că noi nu săpăm, ridicăm un capac şi introducem mortul. Cavourile sunt betonate, sunt zidite. Alt motiv a fost că lumea vine aşa de mult încât nu au loc să circule. Acum 20 de ani eram 300 de oameni la Înviere, acum sutem 30,40.”

Ion Rizea, enoriaș: „Nu mai avem voie, că se dărâmă biserica. Dar de acum 400 de ani, de când e biserica, de ce nu s-a dărmat? Mormântul a fost al bunicilor.”

Valerica Neagoe, enoriașă: „Necazul meu e că tatăl meu a avut două cavouri şi din păcate nu a putut să intre în niciunul! Părintele ne-a interzis cu desăvârşire.”

Mormintele nu au mai fost concesionate de anul trecut. Preotul susţine că nu poate interveni să-şi ajute enorioasii.

Enoriaşii au ultimul termen de judecata la începutul lunii decembrie. Aşteaptă decizia magistraţilor şi spera să li se permită să folosească mai departe mormintele străbunicilor.