Suntem fruntașii Europei în ceea ce privește mortalitatea infantilă. Principalele cauze

Suntem pe primul loc în Europa la mortalitate infantilă şi asta pentru că multe mame ajung la medic doar când nasc şi nu ştiu cum să îi ofere igiena potrivită nou-născutului.

Se alătură şi lipsadin maternităţi a echipamentelor speciale pentru prematuri.

În sprijinul lor, o asociaţie de protecţie a copiilor oferă mii de pachete femeilor din maternităţi cu cele necesare.

Cele mai multe cazuri de decese la copiii până într-un an se înregistrează în mediul rural. 40%din femeile din sate nici măcar nu sunt în evidenţă medicilor de familie.

Reporter: - Când aţi venit prima dată la medic?

Mamă: - La 37 de săptămâni.

Reporter: - Și până atunci?

Mamă: - Nu am venit că nu am avut dureri de naştere, nu am avut probleme. Așa mi-a spus că trebuia să vin că am avut eu o infecţie, am fost răcită cu el în timpul sarcinii.

Reporter: - I-aţi transmis?

Mamă: - Da.

Reporter: - Și acum are probleme?

Mamă: - Da.

"Sunt în general paciente mai puţin informate, nu sunt urmărite, nu îşi fac analizele, nu îşi iau vitaminele", explică Valeria Badea, manager spital.

Reporter: - O dată la cât timp v-ați dus la medic să vă vadă?

Mamă: - O singură dată, la 4 luni și jumătate.

Judeţele fruntaşe sunt Vaslui, Dolj şi Vâlcea.

"România stă foarte rău. Avem 7,2 la mie mortalitate faţă de 3,6 la mie, media Uniunii Europene. E legată de lipsa de echipamente de la nou născuţi, proasta igienă, necunoaşterea modului cum trebuie îngrijit copilul", explică Gabriela Alexandrescu, președintele Asociației ”Salvați Copiii”.

3000 de mame din mai multe maternităţi din ţară primesc de la voluntarii asociaţiei cele necesare: produse de igienă, scutece, îmbrăcăminte şi o broşură cu informaţii.

În Finlanda, țara cu cea mai mică rată a mortalităţii din UE, mamele sunt informate încă din timpul sarcinii despre cum trebuie să îşi protejeze pruncii.

"Putem depista infecţii pe care le putem trata în perioada de sarcină astfel încât copilul să nu se nască şi el infectat", explică Olimpia Petrecu, medic neonatolog.

În timp ce numărul copiilor care mor la naştere sau înainte de naştere creşte, Ministerul Sănătăţii nu ştie ce are de făcut, iar programele de pregătire pentru tinerele mămici sunt făcute de asociaţii. Tot ONG-urile donează maternităţilor şi aparatura specială pentru prematuri.

