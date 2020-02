Suma uriaşă pe care ar fi primit-o Sorina Pintea. Procurorii au prins-o în flagrant chiar în birou

Sorina Pintea a fost reținută de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată.

Fost ministru al sănătății în guvernul Dăncilă, Pintea este acuzată că ar fi primit în două tranșe 10 mii de euro şi 120 de mii de lei de la reprezentanții unei firme medicale. Anchetatorii spun că ar fi primit acești bani pentru a-și îndeplini atribuțiile sale de serviciu, Sorina Pintea fiind managerul Spitalului judeţean din Baia Mare. Procurorii cer arestarea ei pentru 30 de zile.

Potrivit DNA, Sorina Pintea ar fi primit în decembrie anul trecut prima tranşă de bani, ca să încheie anumite acte în calitate de manager şi ordonator de credite al spitalului din Baia Mare. Anchetatorii scriu că era vorba despre un contract pentru amenajarea unui bloc operator.

"Inculpata Pintea Sorina ar fi primit printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăți comerciale, în două tranșe, sumele de 10.000 de euro și 120.000 lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziție publică pentru lucrări de amenajare, printre altele, a unei săli de chirurgie cardiovasculară."

"În perioada decembrie 2019 - 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina, în calitatea menționată mai sus, ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanții unei societăți comerciale, în două tranșe, sumele de 10.000 de euro și 120.000 lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziție publică ce avea ca obiect "proiectarea și executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială”, se arată în referatul procurorilor.

Tot anchetatorii spun că Sorina Pintea ar fi primit ultima tranşă de bani, 120 de mii de lei, chiar în biroul ei de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare. Acolo procurorii anticorupţie i-au organizat un flagrant. După ce au încheiat percheziţiile şi au ridicat dovezi, procurorii au condus-o pe Sorina Pintea la sediul central al DNA pentru audieri.

Dacă avocata Sorinei Pintea nu a dorit să facă declaraţii, fiul fostului ministru a postat mai multe înregistrări pe facebook şi susţine că s-a întâlnit cu cel care ar fi denunţat-o pe mama sa. Ionuţ Pintea a intrat în atenţia publicului în 2012 când a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de droguri.

Ionuț Pintea a postat înregistrarea pe Facebook. “Vreau să fac o mărturie. Este vorba despre ce mi s-a întâmplat azi. Dimineață am fost sunat de senatorul PSD Liviu Marian Pop și m-a rugat să mă întâlnesc cu cineva. M-am înregistrat înainte să mă întâlnesc, deoarece nu știam cu cine mă întâlnesc. A venit la mine un domn mic de înălțime, cu părul grizonat. Mi-a spus că urmează să se întâlnească cu Marius, fiul primarului din Ulmeni, și mi-a spus că are informații care o pot ajuta pe mama. Zice: Știi că, de fapt, eu nu am mai spus de ceilalți bani. Mi-a spus că a fost vorba de alte 4 tranșe de bani, pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop: o dată 40.000 de euro, anul trecut, și o dată câte 5.000 de euro tot către Liviu Pop. Bani care, am înțeles, urmau să ajungă la mama mea. I-am spus: Stați, despre ce vorbiți. Zice: eu sunt denunțătorul. Nu am avut ce să fac, pentru că mie mi-a făcut flagrant la București”, a povestit fiul Sorinei Pintea.



El mai susţine că bărbatul a afirmat că nu ştie dacă banii au ajuns la Sorina Pintea, dar că a avut înţelegere cu Liviu Marian Pop.

Reacţia senatorului Liviu Pop

Contactat de Ştirile PRO TV, senatorul PSD Liviu Pop a negat orice implicare şi a spus el nu face şi nu a făcut astfel de lucruri. Liviu Pop a declarat că îl cunoaşte pe Ionuţ din partid, că a vorbit cu el şi îi doreşte să treacă cu bine atât el şi mama sa peste „toată povestea".

Sorina Pintea a devenit ministru al Sănătăţii pe 29 ianuarie 2018, în Guvernul condus de Viorica Dăncilă. A fost ministru până în toamna anului trecut, când a revenit în funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgentă Baia Mare. Când şi-a încheiat mandatul la minister, Sorina Pintea a scris în declaraţia sa de avere că deţine în Maramureş mai multe terenuri, un apartament în Baia Mare, două maşini şi datorează la 3 bănci peste 150 de mii de euro.