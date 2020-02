Mărturia fiului Sorinei Pintea: "Mi-a spus că au mai fost 4 tranșe de bani făcute către Liviu Pop"

Fiul Sorinei Pintea, reţinută sâmbătă de DNA, afirmă că, la cererea senatorului Liviu Pop s-a întânit cu o persoană care s-a prezentat ca fiind denunţător în cazul mamei sale şi care a susţinut că sume de bani i-au fost date lui Pop, ca intermediar.

Ionuț Pintea, fiul Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătății, reţinută sâmbătă de DNA, s-a filmat spunând că sâmbătă dimineaţă a fost sunat de senatorul PSD Liviu Pop, care i-a spus că trebuie să se întâlnească urgent cu cineva, iar el s-a întâlnit cu ”un domn cu părul grizonat”.

Ionuț Pintea a postat înregistrarea pe Facebook.

"Vreau să fac o mărturie. Este vorba despre ce mi s-a întâmplat azi. Dimineață am fost sunat de senatorul PSD Liviu Marian Pop și m-a rugat să mă întâlnesc cu cineva. M-am înregistrat înainte să mă întâlnesc, deoarece nu știam cu cine mă întâlnesc. A venit la mine un domn mic de înălțime, cu părul grizonat. Mi-a spus că urmează să se întâlnească cu Marius, fiul primarului din Ulmeni, și mi-a spus că are informații care o pot ajuta pe mama. Zice: Știi că, de fapt, eu nu am mai spus de ceilalți bani. Mi-a spus că a fost vorba de alte 4 tranșe de bani, pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop: o dată 40.000 de euro, anul trecut, și o dată câte 5.000 de euro tot către Liviu Pop. Bani care, am înțeles, urmau să ajungă la mama mea. I-am spus: Stați, despre ce vorbiți. Zice: eu sunt denunțătorul. Nu am avut ce să fac, pentru că mie mi-a făcut flagrant la București", a povestit fiul Sorinei Pintea.

El mai susţine că bărbatul a afirmat că nu ştie dacă banii au ajuns la Sorina Pintea, dar că a avut înţelegere cu Liviu Marian Pop.

Ionuţ Pintea mai relatează că în momentul în care a aflat cine este bărbatul, a spus că nu mai are ce discuta şi a plecat, fiind ulterior contactat de Marian Pop, care i-ar fi trimis un mesaj cu semnul întrebării.

Totodată Ionuţ Pintea a mai afirmat că denunţătorul i-a spus că el a fost prins în parcarea unei bănci din Bucureşti când prelua banii, că a fost înconjurat de mascaţi şi a fost cablat, motiv pentru care nu a mai putut avertiza pe nimeni.. Tânărul a mai afirmat că flagrantul ar fi avut loc miercuri sau joi, în Bucureşti.

Liviu Pop respinge toate acuzațiile

Senatorul Liviu Pop a respins toate acuzaţiile şi s-a declarat şocat.

El l-a identificat pe bărbat ca numindu-se Costea şi având o firmă care se ocupă cu ”cuie şi plase”, precizând că fiul acestuia este finul său.

”Nu am avut niciodată o discuţie cu Costea nici cu Sorina pe sume de bani, nu am cerut şi nu am să cer nicidoată sume de bani”, a spus Liviu Pop, potrivit News.ro.

”Sunt total şocat. Îi cunosc familia lui Costea, cu care am o relaţie de familie. Băiatul lui Costea e finul meu, o familie extraordinară. Nu am discutat chestiuni de genul acesta”, a susţinut Liviu Pop.

Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea a fost reţinută de DNA, fiind acuzată de luare de mită în formă continuată pentru că ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect “proiectarea şi executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială.