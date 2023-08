Suflul exploziei de la Crevedia, surprins chiar în momentul în care lovește. Reporter: „Era un peisaj apocaliptic”

Invitată în studio-ul Știrile PRO TV, Geanina a povestit experiența prin care a trecut.

„Eram destul de aproape, la aproximativ 500 de metri distanță, de locul în care s-a produs a doua explozie. Suflul exploziei a fost foarte puternic, iar din acel moment ne-am panicat. Am auzit bubuitura. Țipete. Toată lumea fugea. Am început să fugim. În acel moment cred că ni s-a declanșat instinctul de supraviețuire. Știam doar că trebuie să fugim. Am căzut de câteva ori. Din cauza curenților de aer eram trași înapoi.



Era un peisaj apocaliptic. Cerul era extrem de luminat. Era lumină de parcă era zi afară. Scântei săreau de peste tot”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 27-08-2023 10:03