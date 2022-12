Străzile oraşului Comăneşti au fost invadate de urşi. S-a întâmplat cu ocazia celui mai mare festival de datini şi obiceiuri

Zarva a început înainte de prânz, când cetele s-au adunat în faţa primăriei din Comănești. Aici s-a dat startul festivalului de datini şi obiceiuri, care împlinește anul acesta un sfert de secol.

Faima cetelor de urşi atrage de la an la an mai mulţi spectatori, inclusiv de peste hotare.

Bruce Miller, vizitator din Statele Unite: „Este unic peste tot pe unde am călătorit. Am venit special pentru asta”.

Pe scenă au urcat, pe rând, trupele de colindători. Cel mai simpatic dintre urşi a fost Matias. La numai patru ani a avut îndrăzneala să stea în faţa tuturor şi a cucerit repede inimile spectatorilor.

Î: Ai mai făcut asta?

Matias: „Da”.

Î: Cine te-a învăţat să joci ursul?

Matias: „Tata”.

Î: Nu e greu?

Matias: „Nu e greu. Un pic...”

Concurenţa a fost mare şi toţi au avut ambiția să se numere printre învingători

Ioan Chiriluş: „Noi ducem tradiţia cu tot rolul, cu haiduci, cu potera lângă noi”.

Costel Dacsălu: „Sperăm că anul ăsta noi, ursul de la Sipoteni, să fim vedeta anului”.

Tineri și bunici cu nepoţii de mână au admirat deopotrivă cetele de colindători.

Beniamin Calotă, din Teleorman: „E prima oară când vin. E foarte fain şi special, diferit”.

Î: Ce v-a încântat?

Beniamin Calotă, din Teleorman: „Numărul de piei de urs. Sunt şi pe la noi urşi, dar mai rar, mai câte unu”.

Printre spectatori s-a aflat și sportivul Ionuţ Iftimoaie.

Ionuţ Iftimoaie: „Să ne bucurăm de viaţă, de viaţa reală, de originele noastre, de tradiţiile noastre. Mă bucur şi mă încarc cu puterea ursului de la Comăneşti”.

Organizatorii spun că acest festival are mai multă amploare, de la an la an, pentru că oamenii apreciază din ce în ce mai mult unicitatea tradiţiilor.

