Starea de sănătate a românului dispărut în Turcia. Ce i-a mărturisit soției

Salvatore Popescu, românul dispărut în Turcia și repatriat după o lună, a fost internat, miercuri, la spitalul Elias din București.

Medicii au declarat că “nu își mai amintește unele momente”.

„Are o stare confuzională, nu își mai amintește anumite momente. La finalul investigațiilor, vom putea spune mai multe despre starea de sănătate a pacientului”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului Elias.

Soția sa l-a vizitat și a declarat, pentru Libertatea, că „este stabil”.

„Este bine, dacă se poate spune aşa. Nu am putut vorbi foarte mult. L-am îmbrăţişat, m-am bucurat enorm când am văzut că mă recunoaşte, m-a întrebat ce fac, m-a întrebat ce face fata noastră, dacă e bine. Apoi a trebuit să ies, nu am apucat să vorbesc cu el mai mult, să-l întreb ce s-a întâmplat. Mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să-l găsesc. Sunt multe întrebări fără răspuns, poate vom afla cândva ce s-a întâmplat. Oricum, sunt fericită că e bine şi că s-a întors acasă”, a declarat Ioana Dima, soţia bărbatului dispărut în Istanbul.



Ministerul de Externe anunță că românul dispărut în Turcia, la finalul lunii august, a fost repatriat.



Inginerul din Ploieşti a dispărut în împrejurări neclare, în timp ce vizita un palat din zona turistică a Istanbulului.

Bărbatul se afla în vacanţă, împreună cu soţia, fiica, şi alte două rude, şi s-a pierdut în aglomeraţia de la intrarea în obiectivul turistic.

Comunicatul MAE:

”Ministerul Afacerilor Externe face cunoscut că, în cursul nopții de 25 spre 26 septembrie 2018, prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, s-a reușit repatrierea cetățeanului român care a fost dat dispărut în orașul Istanbul la data de 30.08.2018.



Menționăm că, între momentul sesizării dispariției cetățeanului român și cel al identificării acestuia, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul și al Ambasadei României la Ankara, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, au întreprins o serie de demersuri specifice complexe, inclusiv în cooperare cu autoritățile locale turce".

