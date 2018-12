Sportivi englezi și un arbitru, la deszăpezit pe aeroport în Timișoara. Reacția lor

Codul portocaliu de sâmbătă din Banat a stat şi în calea disputării meciului internaţional de rugby dintre Timişoara Saracens şi Northampton Saints, din Challenge Cup.

Jocul a fost anulat după ce arbitrul Joy Neville a anunțat că suprafaţa terenului nu permite desfăşurarea partidei în condiţii de siguranţă. Inițial, sportivii au încercat să deszăpezească gazonul alături de suporteri și deținuți.

”Cel mai ireal moment a fost când sportivii au început să deszăpezească alături de deținuți. Unii dintre ei erau în formă bună chiar și pentru a juca în echipa Northampton Saints” a relatat Graham McKechnie, jurnalist BBC Northampton.

Sportivii englezi și arbitrul au fost nevoiţi să deszăpezească o pistă de pe aeroportul din Timişoara pentru a putea decola. Potrivit jurnalistului BBC, jucătorii și arbitrul nu s-au plâns, nici nu s-au arătat supărați de situație, relatează BBC.

”O călătorie pe care nu o s-o uit niciodată. Am stat blocată, împotmolită...șase ore mai târziu m-am așezat în avion pentru ca mai apoi să fiu rugată să ajut la deszăpezirea pistei ca să încercăm să decolăm. Saints Rugby în acțiune, fără lopeți, dar totuși descurcându-ne cu succes..” a scris pe Twitter arbitrul.

„Meciul din runda 4 din Challenge Cup, între Timișoara Saracens și Northampton Saints, a fost anulat din cauza suprafeței de joc necorespunzătoare. Ninsorile grele au făcut terenul de pe Stadionul «Dan Păltinișanu», impracticabil, lăsându-i arbitrului Joy Neville doar opțiunea să anuleze partida. Cu zăpada continuând să cadă în România, nu au fost disponibile opțiuni alternative pentru a juca meciul. Echipa Northampton Saints și echipa de management se întorc în Anglia. Situația va fi supusă unei analize care va avea loc în curând, iar EPCR nu va mai face niciun comentariu până când nu va fi anunțată o decizie în acest caz”, se arată în comunicatul oficial al EPCR, organizatorul competiției.

