Heliport în toate spitalele de urgență din țară. Medic: ”Timpul înseamnă uneori viață”

Orice spital de urgenţă ar trebui să aibă un heliport. O spune chiar secretarul de stat Raed Arafat, în condiţiile în care mai puţin de 10 unităţi sanitare din întreaga ţară au un asemenea loc unde pot ateriza elicoperele cu pacienţi.

Din cauza distanţei, cazurile grave ajung uneori cu întârziere, iar asta duce la pierderea de vieţi omeneşti. Primul heliport al unui spital de copii va fi construit la Marie Curie.

Heliportul va fi construit pe acoperişul unităţii, iar de aici pacientul va putea fi transportat în oricare dintre secţii. Proiectul se ridică la 450.000 de euro, iar banii vin de la o reţea de benzinării.

Reprezentant Asociația Inima Copiilor: ''Vor beneficia copii foarte grav bolnavi care necesită transport de urgenţă şi e un proiect care va salva vieţi. Banii vin din mediul privat care construieşte iar pentru statul român''.

În anumite situaţii câteva zeci de minute au făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte.

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful secţiei AŢI nou născuţi Marie Curie: ''Am avut decese în secţie, în UPU - copilul a fost în stare gravă, drumul lung şi nu am putut să-l mai resuscităm. Timpul înseamnă uneori viață''



Spitalul Universitar are deja un heliport construit în perioada 2002-2003, cu bani strânşi din donaţii. Însă este prea aproape de stradă şi nu a mai primit avize din partea Autorității Aeronautice. Acum spaţiul, a cărui amenajare a costat la vremea respectivă 40 de mii de euro, este folosit ca parcare pentru angajaţii unităţii sanitare.

Aşa că managerul spitalului doreşte să facă altul.

Dr. Adriana Nică, managerul SUUB: "Construcţia a început la sf lunii feb, acum se lucrează la casa liftului. Va fi suspendat pe blocul operator nou, ai accesul pacienţilor să fie rapid.''

Spitalul Județean Oradea are heliport din 2017

În schimb, Spitalul Judeţean Oradea este una dintre puţinele unităţi sanitare dotate cu heliport. În 2 ani, de când a fost dat în funcţiune, peste 300 de pacienţi au fost transportaţi aici sau de aici cu elicopterul.

Dr. Hadrian Borcea - şef UPU Oradea: "Se economisesc cel puţin 30-35, poate chiar 40 de minute de transport cu ambulanţa. În timpul verii, frecvenţa este mare, se ajunge şi la 3 aterizări în 24 de ore''.

Elicopterele care transportă pacienţi aflaţi în stare gravă ar trebui să poată ateriza la orice spital de urgenţă, susţine şi Raed Arafat.

Raed Arafat, secretar de stat în MAI: ''Orice spital de urgenţă, toate spitalele judeţene de urgenţă ar trebui să aibă un heliport sau un helipunct unde să aterizeze elicopterul, altfel timpul câştigat cu elicopterul îl pierdem prin transferul bolnavului de la punctul de aterizare la spital''

În Bucureşti, Spitalul Militar este singură unitate sanitară care administrează un heliport. Pentru Floreasca, elicopterele aterizează pe stadionul Dinamo. În ţară, mai sunt 3 heliporturi în zona Moldovei şi câte unul la spitalale din Constantă, Târgu Mureş, Oradea şi Timişoara.

