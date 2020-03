Amenda dată centrului de dializă din București unde s-au infectat mai mulți pacienți. Situația spitalelor din țară

Nouă persoane - medici, asistente și pacienți- dintr-un centru privat de dializă din București au fost diagnosticate cu noul virus. Alte 20 de persoane așteaptă rezultatul testului. Între timp, situația spitalelor din țară devine din ce în ce mai grea.

Ancheta epidemiologică a fost demarată la câteva zile după ce doi bărbați care făceau aici dializa au ajuns la Spitalul Universitar și apoi au fost depistați cu infecția Covid-19.

Pacient: ”Când au aflat ei vineri că are acest virus atunci au chemat DSP să facă curățenie și pe noi am venit luni la dializă după ce au făcut curățenie, aștept să iasă testul și o să merg în altă parte. Nu mă simt în siguranță, am aflat noi între pacienți că între 10-13 ne ia probe”.

Activitatea centrului a fost suspendată, iar inspectorii Direcției de Sănătate Publică au dat și o amendă de 30.000 de lei pentru că nu au fost instituite măsurile pentru limitarea infectării cu noul virus.

Un pacient Covid-19, și la Spitalul de Arși. Venea din Suceava

Un pacient pozitiv Covid-19 a fost identificat și la Spitalul de Arși din Capitală.

Bărbatul a fost transferat vineri seară de la UPU a Spitalului Județean Suceava. Duminică și luni a fost operat și abia după intevenția chirurgicală de luni medicii de aici și-au dat seama că vine dintr-un focar. Au cerut testarea lui, care a fost pozitivă. Ancheta epidemiologică a arătat că a intrat în contact cu 31 de persoane, dintre care 28 sunt cadre medicale. Toate sunt acum în izolare la domiciliu.

Ceilalți trei sunt pacienți care, după confirmarea bărbatului, au fost izolați.

IAȘI

La Iași a fost nevoie de intervenția Poliției și a Jandarmeriei pentru ca o femeie infectată cu noul virus să fie primită în Maternitatea Elena Doamna după ce intrase în travaliu.

Cadrele medicale au protestat în fața spitalului că nu au echipamente de protecție și le este teamă că se infectează.

”Unul dintre angajați a blocat accesul în instituție cu mașina personală, lucru care nu e permis în niciun spital. În momentul de față nu am primit nicio informare oficială din partea DSP că ”Elena Doamna” primește paciente cu Covid-19”, a declarat Gabriel Martinescu, managerul maternității.

Dupa interventia forțelor de ordine, pacienta a fost primită în spital.

În sala de operație au intrat 9 persoane: 2 medici ginecologi, 1 medic anestezist, 5 asistente și o infirmieră.

”Diagnosticul arată o sarcină de 33 săptămâni și 2 zile, în evoluție, fără problem, care în mod normal trebuia să ajungă la Cuza Voda. Era garda lor și nu primim gravide sub 34 săptămâni”, explică medicul Doina Iancu.

În cele din urmă, alarma nașterii a fost falsă, iar tânăra a fost dusă înapoi în Spitalul de Boli Infecțioase.

FOCȘANI

Și Spitalul Militar din Focșani va fi închis în următoarele două zile.

Vor lucra doar cei din Compartimentul de Primiri Urgențe. Toate celelalte secții au fost închise după ce o doctoriță și o infirmieră de aici au fost confirmate cu noul virus.

Sunt internate în Secția de Boli Infectioase, iar toți ceilalți pacienți vor fi externați. În unitatea sanitară a început deja dezinfecția.

”Nu avem deocamdată un număr exact de contacți apropiați declarați, iar personalul medico-sanitar se află în autoizolare temporară pentru a fi siguri că nu punem în pericol sănătatea altor pacienți sau altor colegi”, a declarat lt. col. Olivian Ilie, din Direcția Medicală a MApN.

GALAȚI

Medici infectați sunt și în Galați. În ultimele 24 de ore au fost confirmați trei: o biochimistă de la Laboratorul Spitalului Clinic de Urgență, o asistentă de la Spitalul de Pediatrie și o infirmieră de la Spitalul de Boli Infecțioase.

Este posibil ca numărul să crească pentru că cele trei femei au fost în Turcia cu un grup mai mare de persoane.

”Toate persoanele la risc au fost identificate și izolate la domiciliu. La acest moment, reușim să ne acoperim turele cu personalul ramas”, a declarat dr. Mihaela Debita, directorul Spitalului de Boli Infecțioase Galați.

ARAD

În Arad e în plină desfășurare o anchetă penală, după ce un bărbat de 64 de ani a stat patru zile internat la spitalul județean, iar în ziua decesului s-a dovedit că era infectat cu noul virus.

În tot acest timp, cadrele medicale de acolo și pacienții au fost expuși, pentru că nu s-a luat nicio măsură de prevenție. Nici măcar nu i s-a făcut testarea pentru coronavirus decât în ziua în care s-a prăpădit.

30 de medici, asistente și infirmiere așteaptă acum rezultatele testelor.

”Nu există echipamente de protecție chiar cu prețurile de acum. Chiar în dimineața asta tot ce s-a primit se distribuie, dar insufficient”, precizează Șandru Otinel, președintele sindicatului Sanitas Arad.

Ce spune ministrul Sănătății

Ministrul Sănătătii spune că au fost cumpărate echipamente de protecție, iar comenzi se fac în continuare.

Iar în unele situații, acolo unde s-au infectat medicii, conducerea spitalelor nu a respectat indicațiile autorităților de a avea în unitățile sanitare puncte de triaj, astfel încât pacienții infectați să nu fie internați.

”Până acum, peste 110 doctori, asistenți și infirmieri au fost infectați cu noul virus. S-a ajuns în această situație și pentru că în spitale nu sunt testați pentru Covid-19 toți pacienții care ajung să ceară ajutorul medicilor. Unii dintre ei pot avea infecția dar, pentru că doctorii nu știu asta, nu se protejează și, mai grav, îi internează alături de pacienții fără coronavirus. Îmbolnăvirile în rândul cadrelor medicale ar putea fi evitate și dacă toate ar purta costume de protecție când intră în contact cu toți bolnavii, dar asta se întâmplă doar atunci când au de-a face cu cazuri de Covid-19”, a mai spus ministrul Sănătății.