Șpagă mascată în sistemul medical. Schema prin care șefa ASSMB ar fi primit mită din partea directorului spitalului Colțea

Procurorii DNA susțin că mita primită de șefa Administrației Spitalelor de la directorul de la Colțea ar fi fost plătită sub forma chiriei și utilităților pentru un apartament.

Deși locuința era închiriată oficial de o fundație antidrog, acolo s-ar fi mutat Oana Gabriela Sivache și familia ei.

Directoarea Administrației Spitalelor din Capitală, Oana Gabriela Sivache, a fost inculpată de DNA pentru luare de mită.

Potrivit anchetatorilor, ca să-și păstreze funcția de manager al Spitalului Colțea, doctorul Bogdan Furtună, i-ar fi dat acesteia aproape 40.000 de lei.

Dar nu bani gheață. Mita ar fi fost mascată sub forma plății chiriei și utilităților pentru un apartament folosit de Sivache, soțul acesteia și copiii lor. Banii - afirmă cei de la DNA - ar fi fost dați proprietarilor locuinței de doctorul Bogdan Furtună.

Dr. Bogdan Furtună, directorul Spitalului Colțea: "Niciodată nu am plătit din bani proprii chiria doamnei Sivache. Întotdeauna domnul Sivache, cu care am luat legătura și cu dânsul am stabilit, nu cu doamna Sivache, și-a plătit toate utilitățile și chiria pentru apartamentul în care a stat".

Reporter: El primea chitanțe? Din partea cui?

Dr. Bogdan Furtună, directorul Spitalului Colțea: "El proceda la scrierea chitanțelor că a predat suma de bani către persoana mea. Deci erau chitanțe de mână. Da!".

Oficial, apartamentul, situat în buricul Capitalei, la doi pași de Palatul Parlamentului, a fost închiriat de o fundație de luptă împotriva drogurilor, al cărei vicepreședinte onorific este directorul Spitalului Colțea. Iar aici ar fi locuit nu invitații la evenimente precum Artă contra droguri, ci directoarea administrației spitalelor și familia ei.

Oana Gabriela Sivache respinge acuzațiile de luare de mită și afirmă că în cele 8 luni la care fac referire procurorii, soțul ei i-ar fi plătit întreaga sumă directorului de la Colțea.

Oana Gabriela Sivache, șefa ASSMB: "Soțul meu plătește chiria".

Reporter: Nu venind din alte surse?

Oana Gabriela Sivache, șefa ASSMB: "Nu. Noi trăim din salariu. Niciodată nu am luat șpagă, nu am cerut, nu am dat un leu".

Oana Sivache și Bogdan Furtună au fost plasați sub control judiciar și au interdicția de a-și mai execita funcțiile în următoarele 60 de zile. Directorul spitalului Colțea a contestat măsura preventivă la Tribunal.

