Soțul femeii care a abuzat un minor i-a găsit în pat. ”Copilul dezbrăcat, ea goală”

Apar detalii revoltătoare în cazul femeii din Timiş, arestată pentru că l-ar fi abuzat sexual pe copilul pe care îl avea în plasament.

Procurorii susţin că de trei ori s-a petrecut acest abuz. Chiar dacă soţul individei a descoperit ororarea, acesta îi ia apărarea soţiei şi spune că ea nu l-a violat pe băiat.

Băiatul în vârstă de 12 ani se afla în plasament la cei doi soţi în luna februarie a acestui an. În această săptămână, soţul a plecat la lucru, însă s-a întors după o oră şi i-a găsit pe copil şi pe femeie amândoi dezbrăcaţi, în pat.

Soțul femeii: ”Când am venit acasă la zece şi opt minute, soţia era cu copilul în pat. Copilul dezbrăcat total, total gol, ea goală, la care i-am zis: ”ce e aici, mă, ce s-o întâmplat? La care ea zice: ”eu nu ştiu, mă doare capul, ce... nu s-o întâmplat nimic”."

Furios, bărbatul şi-a lovit soţia, iar femeia a sunat la 112. Când au ajuns la faţa locului, poliţiştii au aflat toată povestea.

Smaranda Marcu, purtător DGASPC Timiş: ”Colegii mei s-au deplasat la faţa locului, au avut discuţii atât cu copilul, cât şi cu asistentul social din localitate, şi cu soţul doamnei. Din păcate, cele spuse s-au confirmat.

Chiar în aceeaşi zi, a fost instituită măsura de plasament în regim de urgenţă pentru copil, a fost securizat într-un centru specializat. A fost evaluat psihologic şi inclus într-un program de consiliere psihologică pentru a fi ajutat să depăşească această traumă."

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta: "Există probe care conturează următoarea situaţie de fapt: la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, respectiv în perioada februarie 2019 - mai 2019, inculpata, în calitate de asistent maternal al persoanei vătămate minore în vârstă de 12 ani, a întreţinut trei raporturi sexuale cu persoana vătămată."

Bărbatul îi ia apărarea soţiei şi susţine că băiatul avea probleme de comportament. El crede că este ceva necurat la mijloc, pentru că soţia nu l-ar fi înşelat.

Soțul femeii: ”Nu îşi aduce aminte nimic. Numai că ceva s-o produs, nu ştiu ce... nu pot să mă exprim, să zic domne, i-o fi pus ceva în cafea.

Ceva nu se leagă, una de alta, n-are cum, putea să îşi găsească pe oricine, nu pe copil.

Vând şi casa, tot, până o scot, dar trebuie să fie ceva la mijloc. De şase ani nu m-a înşelat niciodată şi acum cu un copil de 12 ani, 13 ani, să îmi facă din astea?”

Femeia a fost arestată pentru 30 de zile, iar copilul beneficiază de consiliere psihologică.