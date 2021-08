Sorin Cîmpeanu: Susțin deschiderea şcolii cu prezenţă fizică pentru toţi elevii, fără scenarii de funcţionare

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, afirmă că susţine deschiderea anului şcolar 2021-2022 cu prezenţă fizică pentru toţi elevii, fără scenarii de funcţionare bazate pe rata de infectare din localităţi, scrie News.ro.

Cîmpeanu susţine ideea transformării unor cabinete medicale şcolare în centre de vaccinare anti-COVID, subliniind că nu este adeptul obligativităţii în ceea ce priveşte vaccinarea.

"Atât cât am în limitele de competenţă (...) pot să vă spun că şcoala va începe fizic, cu prezenţă fizică. Şcoala va începe în data de 13 septembrie. (...) În momentul de faţă, vă răspund foarte clar: bazându-mă pe informaţiile pe care le am în limita de competenţă, bazându-mă pe cunoaşterea condiţiilor din şcoli, în care regulile sanitare au fost respectate mai riguros decât în orice alte locuri, cu excepţia unităţilor sanitare, bazându-mă pe nivelul ridicat de vaccinare a personalului din învăţământ în raport cu orice altă categorie de personal, bazându-mă pe acţiunile pe care le avem în vedere pentru a susţine importanţa şi necesitatea vaccinării, mă pronunţ cât se poate de clar în favoarea deschiderii şcolii cu prezenţă fizică pentru toţi elevii, fără scenarii de funcţionare. Am dreptul să manifest optimism, în paralel luând în considerare orice alte variante vor rezulta în evoluţia epidemiologică”, a afirmat Sorin Cîmpeanu, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ministrul Educaţiei a avansat ideea transformării cabinetelor medicale din şcoli în centre de vaccinare, în funcţie de specificul şcolii şi de situaţia din fiecare unitate şcolară.

Întrebat dacă se poate pune problema testării obligatorii a profesorilor, ministrul a răspuns: "Deşi susţin în modul cel mai hotărât importanţa şi avantajele vaccinării ca unic gest care ne poate ajuta să punem punct acestei pandemii, nu sunt adeptul obligativităţii”.

În ceea ce priveşte testarea pentru depistarea infecţiei cu SARS-CoV-2, Sorin Cîmpeanu a arătat că susţine "importanţa testării cel puţin în cazurile în care apar simptome", spunând că testarea este "o datorie a statului, nu a angajatului care prezintă simptome".

El a menţionat că ministerul a stabilit o întâlnire pentru marţea viitoare cu Consiliul Naţional al Elevilor, iar miercuri, săptămâna aceasta se va întâlni cu reprezentanţii asociaţiilor de părinţi. Ministrul va discuta, de asemenea, cu sindicatele din educaţie, dar şi cu experţi în educaţie, pe marginea unui pachet legislativ care să fie lansat în dezbatere publică începând din octombrie.

"Nevoia de predictibilitate este o nevoie firească a sistemului de învăţământ, alături de nevoia de schimbare. Nu este simplu să păstrezi echilibrul între nevoia de schimbare şi nevoia de predictibilitate, dar prin consultări vă asigur că acest lucru se va realiza”, a conchis Cîmpeanu.