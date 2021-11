Fiert în condimente sau prăjit, apoi dat cu sare pentru o aromă desăvârșită și mai nou expandat, șoriciul de porc este tot mai căutat de români în orice anotimp, nu doar de Crăciun.

Vânzările înregistrează creşteri de la an la an chiar dacă nu este un produs ieftin. Un kilogram se vinde și cu 100

de lei.

Într-o carmangerie din Alba Iulia măcelarii pregătesc şoriciul după o reţetă simplă. Pielea de porc – pârlită şi opărită - este pusă în saramură, apoi friptă pe grătar cât să prindă culoare, fără însă să îşi piardă din frăgezime.

Adrian Elecfi, angajat carmangerie: "Se pârleşte la flacără până se rumeneşte până au culoarea specifică 30 de secunde pe o parte şi 30 pe cealaltă. Durează 3 zile propriu-zis să obţii produsul finit este mai scump decât carnea. E manoperă multă pentru a obţine un kg de sorici".

În unele magazine, kilogramul de sorici se apropie de o sută de lei. Chiar şi aşa, cererea a crescut şi cu 50 la sută.

Bogdan Moscu şi-a deschis una dintre primele fabrici din România care produce cipsuri din sorici de porc expandat. Îşi vinde produsele în două lanţuri de magazine mari - unde pentru o sută de grame clienţii plătesc 12 lei.

Bogdan Moscu, Antreprenor: "Produsul este foarte nou pentru români. Încă sunt 90 şi ceva la sută dintre români care nu au habar că există aşa ceva. Începând de la un consum zero, cifrele sunt foarte frumoase de la lună la lună, de an la an. Sunt creşteri de două cifre".

Şoriciul a început să fie tot mai căutat şi în restaurante.

Sorin Suciu, Chef Bucătar: “Soricul nostru este gata - tras la tigaie cu un pic de cimbrișor, usturoi, sare, piper şi brandy să îl frăgezim puțin. Este un starter, îl putem mânca cu pâinică şi puțin cu castravete murat.”

O porție de sorici la restaurant cost[ între 14 și 30 de lei în funcție de condimentele folosite.