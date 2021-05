Șoferul unui TIR a făcut prăpăd în Strehaia. Doi tineri s-au trezit cu vehiculul în bucătărie: ”M-am închinat”

Adormit la volan, șoferul unui TIR a semănat teroare miercuri dimineață la Strehaia.

Omul a scăpat mașina de sub control și a intrat în plin în două case. A apucat, înainte, să agațe un vehicul parcat și a distrus gardurile de la alte două proprietăți. Uluitor, însă nimeni nu a fost rănit, deși doi tineri s-au trezit cu camionul în bucătărie. Inițial, voiau să doarmă acolo, dar s-au răzgândit și au ales altă cameră.

Alarma s-a dat în zorii zilei, când mai toată lumea încă dormea.

Rudă proprietar casă distrusă: ”La șapte fără zece când am auzit bubuitura am sărit din pat, nici nu am știut cum, că stau dincoace de drum. Când am văzut copii m-am închinat, copii în picioare, doi tineri, vă dați seama, să doarmă în prima cameră aici și el să ia bucătăria cu totul, unde voiau să doarmă.”

Vecină: ”Scăpară ca prin minune, pentru că au dormit într-o cameră mai în spate, dar casa, amândouă, sunt făcute praf, iar mașina era parcată, scoasă aici din carosabil, de ieri e lăsată aici.”

Proprietarii casei aleseseră în ultima clipă să nu doarmă în încăperea pe care o folosesc și pe post de bucătărie, decizie care le-a salvat viețile.

Proprietarul casei distruse: ”Dormeam și când ne trezirăm ne trezirăm cu o bubuitură de nici nu știam ce s-a întâmplat. Când am ieșit afară am văzut că era TIR-ul în casă. M-am trezit cu TIR-ul în casă.”

Rudă proprietar casă distrusă: ”Copilul mă suna și zice: ”Mătușă, vino, că a intrat TIR-ul peste noi”. Am rămas uimită, cum să intre TIR-ul în curte. Vedeți că și mașina a luat-o, nu a pus o frână, nimic, ce șofer a fost?”

Șoferul TIR-ului a rămas blocat în cabina prinsă între pereții caselor. A scăpat doar cu răni ușoare.

Raluca Tîrcă, purtător de cuvânt ISU Mehedinți: ”Salvatorii au extras victima și au predat-o unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Pompierii au asigurat și ăasurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului.”

Conducătorul TIR-ului are 38 de ani și este din Filiași. Chiar el deține firma de transport, pentru care efectua o cursă spre Timișoara. Pe numele său a fost deschis un dosar penal.

