Șoferul care a luat pe sus un tânăr, cercetat pentru tentativă de omor. ”Am greșit moral”

Un nou incident, înregistrat în traficul nebun din Capitală, atrage atenţia asupra celor care îşi pierd tot mai des cumpătul la volan.

Un elev de 17 ani a fost proiectat în aer de un şofer, supărat că băiatul ar fi mers prea încet pe trecerea de pietoni. Victima a depus o plângere penală, iar şoferul nervos este cercetat în libertate pentru tentativă de omor. Psihologii spun că puterea pe care o dă volanul unui conducător auto poate fi greu de gestionat.

Cu câteva minute înainte de acest incident, adolescentul ieşise de la liceu şi se îndrepta spre casă. La trecerea de pietoni de pe strada Principatele Unite, a păşit în urma unei femei aflate în faţa lui. Şoferul care o aşteptase să traverseze şi-a pierdut răbdarea când a apărut şi adolescentul pe ”zebră”.

Victimă: ”A accelerat cumva spre mine, ca o fentă, cred ca să mă grăbesc. Eu m-am oprit şi i-am arătat că e trecere de pietoni, l-am rugat să îmi explice de ce a făcut asta, pentru că era dreptul meu şi nu mi l-a acordat, şi a făcut o greşeală."

Şoferul s-ar fi enervat şi avea să declare ulterior că l-a împins pe tânăr cu botul maşini un metru în față. De aici, un martor a început să filmeze. Băiatul a rămas blocat în fața maşinii, întrebându-l pe şofer de ce îl loveşte.

Tatăl băiatului: "Faptul că şoferul, chiar a doua oară, şoferul l-a deplasat circa un metru l-a făcut să se oprească şi să se uite ce se întâmplă, ”ce dai peste mine?”. I-am spus ”tată, tu realizezi că era să mori?” El e bine acuma."

Scena a continuat cu şoferul demarând în trombă şi proiectându-l pe adolescent aproximativ 10 metri în fața. Din fericire pentru el, victima nu a căzut sub roţi şi a reuşit să-şi păstreze cumva echilibrul aterizând în picioare.

Când lucrurile s-au mai calmat, şoferul a plecat. Adolescentul a sunat la poliţie şi a anunţat accidentul. Acum, bărbatul adus pentru a fi pus sub acuzare pentru tentativă de omor regretă incindetul.

Dragoș Lazăr, suspect: "Eu am încercat să îl ocolesc, a venit tot în faţa maşinii şi atunci eu am zis că pot să îl forţez împingându-l, dar pentru că el era cu mâinile pe capotă, eu m-am străduit, m-am asigurat să nu vină tramvaie să se întâmple ceva mai rău. Am greşit moral, da, am greşit, dar nu am vrut să îl omor."

Astfel de situaţii nu mai sunt o raritate pe străzile din România, mai ales în marile oraşe. Aglomeraţia, lipsa de respect între şoferi, care se consideră mai degrabă concurenţi decât parteneri de trafic, şi neatenţia pietonilor care nu se asigură când traversează au transformat circulaţia rutieră într-o junglă din care scapă cine poate.

Diana Miron, psiholog: ”Poate rezulta şi că tânărul a vrut să îşi apere dreptul poate excesiv, de a fi pe trecerea de pietoni.

La volan suntem puternici şi asta pentru mulţi este ceva care nu este întotdeauna bine controlat sau bine stăpânită. Deci odată poate fi explicată prin această putere pe care o avem, când avem volanul în braţe, şi printr-o mulţime de frustrări.”

Poliţiştii le recomandă şoferilor să fie prudenţi când sunt puşi în faţa unor astfel de situaţii. Să nu-şi piardă cumpătul dacă întâlnesc un pieton care traversează încet. Să stea pe loc şi să-l aştepte să treacă strada.