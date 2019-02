Șoferii care nu au RCA ar putea fi depistați mai ușor în trafic. Anunțul CNAIR

Pro TV

Şoferii care nu au asigurare RCA ar putea fi identificaţi în trafic prin intermediul camerelor CNAIR prin care se verifică plata rovinietei, a afirmat, marţi, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară Cristian Roşu.

"Este o idee pe care am preluat-o, nu îmi aparţine, nu am drepturi de autor. Am preluat-o şi este o idee interesantă pe care ar trebui să o discutăm cu CNAIR, pentru a încerca să vedem în ce măsură există posibilitatea şi tehnică şi de realizat tehnic, astfel încât, odată cu citirea numerelor maşinilor şi identificarea lipsei rovinietei, să se facă o matchuire cu bazele de date, astfel încât să se identifice şi maşinile neasigurate prin asigurarea obligatorie RCA", a spus Cristian Roşu, citat de Agerpres.

Prezent la eveniment, directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, a afirmat că din punct de vedere tehnic se poate realiza un astfel de proiect, însă există multe "sensibilităţi" în zona supravegherii şi trebuie încheiat un protocol cu asigurătorii.

"Din punct de vedere tehnic, se poate. Aş vrea însă să înţelegeţi un context: în jurul camerei există trei actori importanţi. Este CNAIR-ul, care urmăreşte dacă s-a plătit sau nu s-a plătit tariful de rovinietă sau peajul la Feteşti, există Poliţia, care are baza de date, şi există conexiunea realizată prin STS", a precizat Neaga.

Valoarea totală a primelor brute subscrise în primele 9 luni din 2018 de cele 29 de societăţi de asigurare active a fost de 7,47 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017. Asigurările de răspundere civilă auto (RCA), cu un volum de prime brute subscrise de 2,69 miliarde lei, au continuat să deţină ponderea principală - 46% - în totalul de prime brute subscrise pentru asigurările generale. Însă, în cazul acestor asigurări, s-a înregistrat o scădere a volumului de prime brute subscrise cu 6% faţă de primele 9 luni ale anului precedent, dar numărul contractelor de asigurare încheiate a crescut (6.093.155 faţă de 5.643.732).

