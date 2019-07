Sistemul care a adus liniștea într-o comună. Oamenii nu mai rămân fără recoltă

Autoritățile dintr-o comună din Maramureş au descoperit o soluţie eficientă împotriva celor care vor să culeagă, deşi nu au semănat.

Primăria a montat camere de supraveghere în toată localitatea şi a angajat trei persoane care stau de pază non-stop, iar ca rezultat furturile de pe terenurile agricole s-au redus considerabil.

Indivizii care îndrăznesc totuşi să dea iama în culturile sătenilor sunt identificaţi rapid de poliţie, cu ajutorul imaginilor.

Sătenii din comună Coltău, din judeţul Maramureș, sunt încântaţi de măsurile de siguranţă luate de autorităţi.

Localnic: "S-a mai calmat puţin situaţia. Am o bucăţică de teren unde cultiv legume şi am avut probleme, s-o lipsit."

Citește și Domeniul de care tinerii români fug, deși le sunt promise salarii ca în Vest

Iar cei trei localnici angajaţi de primărie, cu salariul minim pe economie, sunt tot timpul cu ochii pe răufăcători. Cei care stau de pază spun că sătenii dorm acum mai liniştiţi, fără grijă de a rămâne fără rezultatele muncii lor.

Paznic: "Sunt acum ardei, vinete şi gogoşari pe câmp, departe de localitate şi au un fel de linişte ca o să-şi afle culturile şi mâine tot aici".

Iar dacă în urmă cu doi ani, în baza politisilor erau zeci de infractori neindentificati, acum aproape toţi au fost pedepsiţi, iar rata infracţionalităţii a scăzut considerabil.

Agent şef adj. Andrei Pop, post de poliţie: "Desfăşuram activităţi în mod constant pentru diminuarea fenomenului infracţional pe raza comunei, iar camerele de supraveghere montane de primăria Coltău au fost de un real ajutor"

Cendes Lajos, primar: "Sistemele de supraveghere s-au montat acum 2 ani, în toată comuna, 32 de camere, sunt foarte folositoare".

Primăria a plătit pentru sistemul de supraveghere aproximativ o sută de mii de lei, însă atât autorităţile, cât şi localnicii spun că a meritat fiecare bănuţ.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!