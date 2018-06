Simpatizant PSD, la miting: ”Am venit să ne unim cu toții, să ne dea ce ne trebuie și nouă”

Facebook.com

Printre simpatizanții PSD care au venit sâmbătă la mitingul de la București s-au numărat și câțiva oameni care nu au știut să explice exact motivul pentru care se află acolo.

Într-un LIVE pe Facebook, reporterul PRO TV Vitalie Cojocari a stat de vorbă cu câțiva bărbați, pentru a afla ce își doresc de la PSD.

”Din Dâmbovița am venit. Nu ne-au anunțat să venim în alb. Primăria ne-a anunțat să venim, am venit cu mașini particulare. Vreau să fim cu toții bine, să ne dea tot ce ne trebuie și nouă, că am muncit, suntem pensionari. Am venit să ne unim cu toții”, a spus un manifestant.

”Din păcate nu am venit în alb.

De ce ați venit?

Să facă ceva pentru țara asta că s-a furat destul. Și parlamentarii și Guvernul.

Deci ați venit să protestați împotriva Guvernului și Parlamentului?

Da. Să facă dreptate.

Ați venit să protestați sau să susțineți guvernul?

Să susținem guvernul.

Și să protestați în același timp.

Da.”

Un altul a spus: ”Nu am venit să protestez, am venit cu niște prieteni pe care vrem să-i luăm de aici. Pentru că nu e locul lor aici. Conștientizând acest lucru, ”am sedus” faptul că de fapt noi suntem induși în eroare. Noi tinerii suntem manipulați, Guvernul ne trimite forțat afară din țara noastră. Prietenii au venit pe bază de bani, li s-a dat 7 milioane de persoană. Am venit din Sibiu.”

