Cum a arătat Simona Halep în rochie de mireasă. FOTO

După ani de antrenamente şi dăruire, care au transformat-o într-una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din lume, Simona a făcut, miercuri, marele pas.

I-a spus "DA" omului de afaceri Toni Iuruc, alături de care trăiește de trei ani o frumoasă poveste de dragoste.

A urmat o petrecere ca în basme, cu 300 de invitați, într-un local din Mamaia. La petrecere au cântat Loredana Groza, Dan Bitman şi formaţia de muzică machidonească Pindu.





Pentru cununia civilă, Simona Halep a purtat o rochie din dantelă crem, închisă la gât și lungă până în pământ. Și-a prins parul în spate, iar machiajul a fost unul natural.

După ora 22, însă, Simona și-a schimbat atât rochia, cât și coafura și machiajul și a cântat alături Loredana Groza.

Chiar dacă nu a putut fi alături de ei, antrenorul australian al Simonei, Darren Cahill, i-a felicitat pe cei doi printr-o postare pe Twitter.

The official signing today of marriage for Simo and Toni in Romania❤️ Congratulations and big hugs to you both. An amazing couple. Have a great celebration with family and friends tonight! ???????????? pic.twitter.com/w3tFr1oxFJ