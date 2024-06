Silvestru Șoșoacă susține că nu doar George Simion l-ar fi ajutat la strângerea semnăturilor, ci și membrii altor partide

Mai mult, insistă că semnăturile au fost apoi verificate de un avocat și de cei de la BEC, atunci când le-a înregistrat.

La randul său, George Simion a negat toate acuzațiile, într-un interviu pentru Știrile PRO TV.

Silvestru Șoșoacă este sub control judiciar și trebuie să se prezinte de două ori pe săptămână la secția șase de poliție.

Candidatul independent la alegerile pentru Parlamentul European este cercetat pentru uz de fals și fals în declarații insa vrea să conteste această măsură.

Reporter: V-a ajutat sau nu domnul Simion să strângeți acele semnături?

Silvestru Șoșoacă: ”Nu doar George Simion, că se tot bate monedă pe el, ci tot spectrul naționalist a pus umărul la participarea mea, după trădarea Dianei, că despre asta este vorba! Au fost acuzații de măsluire, trișare a tot felul de semnături pe care le făcuseră chiar acei oameni care erau chipurile martori, eu fiind prejudiciat. Deci ei au fost cei care au făcut o neregulă, eu fiind acel beneficiar prejudiciar de către ei și culmea eu am fost inculpat, e clar dosar cu tentă politică.”

De cealaltă parte, liderul AUR neagă acuzațiile potrivit cărora ar fi chemat la sediul partidului zeci de persoane care ar fi stat inclusiv peste noapte ca să falsifice până la o sută de mii de semnături.

Reporter: Ați chemat sau nu la sediul partidului persoane care urmau să falsifice semnăturile?

George Simion: ”Nu am îndemnat la nici o falsificare. E o bazaconie. E o vânătoare de vrăjitoare. De ieri până azi deja mai avem încă două dosare penale pe rol. Sunt disperați. Suntem vinovați că am atacat PSD PNL și că nu am dispărut cum voiau ei prin aceste alegeri comasate. Mergem până la capăt și sperăm ca aceste intervenții ale justiției să nu afecteze votul românilor de duminică.”

Deși acum se dezice de orice ajutor pe care procurorii lasă de înțeles că i l-ar fi dat lui Silvestru Șoșoacă, George Simion critica într-un interviu recent rigorile legislației în privința candidaților independenți.

Cei care vor să intre în cursa electorală fără susținerea unui partid trebuie să prezinte liste cu cel puțin 100.000 de semnături ale oamenilor care i-ar vota, de departe mult mai multe decât în alte state europene.

Valeriu Nicolae: ”Crezi că e posibil să strângi cinstit 100.000 de semnături?”

George Simion, președinte AUR: ”Nu.”

Valeriu Nicolae: ”Este imposibil ca SOS-ul să fi strâns semnăturile. Asta e o fraudă pe care toți o știți că e acolo”.

George Simion: ”Este cu siguranță o fraudă, este o chestiune de bravadă. Unii își ascund hoția asta în spatele unor firme de promotori, nu că au strâns firmele de promoteri ni le-au adus. Nu, sunt false. Nu a strâns nici USR nici AUR aceste semnături, care chiar au fost în stradă. Nu au strâns nici independenții. Este o prefăcătorie.”

Un nou dosar deschis in rem și instrumentat de Parchetul General, dar și de poliție vizează acuzații de amenințare, loviri și constituirea unui grup infracțional organizat.

Anchetatorii s-ar fi sesizat din oficiu în urma unei altercații fizice care a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie, în Suceava, în cadrul unui miting organziat de partidul AUR. Atunci, un membru al partidului s-ar fi bătut cu un protestatar.

Georgiana Teodorescu, avocat, candidat la europarlamentare: ”L-a îmbrâncit pe colegul și colegul nostru l-a îmbrâncit înapoi, a ripostat. Ca să se apere. Ce să înțelegem? Că urmează și domnul Simion să fie chemat în acest dosar, dar întrebarea este care e grupul infracțional organizat. Partidul AUR?”

Deocamdată, George Simion nu a fost chemat de procurori pentru a da explicații în niciunul dintre cele doua dosare.

