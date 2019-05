Și cerul se aglomerează. Avioanele mici, soluța românilor pentru problema infrastructurii

Pe lângă șosele, și cerul României se aglomerează. S-au înmulțit avioanele mici, pilotate de pasionații de zbor. Plătesc mii de euro pentru cursurile de piloți și câteva zeci pentru aparat, însă nu regretă.

Spun că au ales un mijloc de transport sigur, care îi duce rapid la destinație, iar costurile de întreținere nu sunt mari. Sutele de absolvenți care termină anual școlile de pilotaj aleg adesea o meserie în aviație. Iar posturi sunt pentru că marile companii aeriene au nevoie de personal.

Ready to take off, "gata de decolare", sunt cuvinte rostite cu bucurie de orice pasionat de aviaţie.

Pasionații de zbor din România

Mihai Margineanu de pildă zboară cu propriul avion la concertele din ţară.

„Zbor des, foarte des. Am un avion Cesna 172, produs în America. Al meu e din 1980, are o motorizare pe benzină, 4 locuri şi e probabil cel mai sigur avion de dimensiuni mici cunoscut de noi”, spune Mihai Mărgineanu.

Iar cerul României începe să se aglomereze. Numai la Școala Superioară de Aviaţie termină anual 100 de piloţi civili cu vârste între 16 şi 50 de ani.

Unul dintre ei a fost Aurelian. Are de 34 de ani şi deşi în urmă cu 5 ani îi era frică de zbor, acum e la manşa unui avion. Pilotează astfel de avioane, cum e Cesna 172, care nou costă aproximativ 400 de mii de euro, iar la mâna a doua ajunge la 30 de mii de euro.

Un alt avion folosit pentru agrement în România este Tecnam. Are 630 de kilograme şi o autonomie de 7 ore şi jumătate în regim economic. De pildă, poate traversa ţară.

Pentru astfel de avioane este nevoie de licenţă PPL, adică de pilot privat care costă aproximativ 10 mii de euro.

Şi Gabriel şi-a luat licenţa de pilot pentru avioane ultraușoare acum 3 ani, acum însă urmează cursuri pentru pilot privat şi în următorul an vrea să obţină şi pentru avioane de linie. A zburat peste tot deasupra României, iar astăzi închiriază şi avioane pentru viitorii piloţi, care vor să acumuleze ore de zbor, dar şi pentru oameni care vor să ajungă repede dintr-un oraş în altul. O oră de zbor costă 125 de euro.

„Este o variantă ieftină şi rapidă de transport în România, din cauza lipsei infrastructurii de zbor din România. Ca să vă dau un exemplu: un zbor de Cluj-București se efectuează într-o oră 30 - o oră 40, un zbor Cluj - Viena, în 3 ore 3:30, depinde de condiţiile meteo”, spune Gabriel.

Procedurile de zbor

Dincolo de pasiune şi costuri, fără o disciplină bună nu se poate ajunge la manşa unui avion.

Să-ţi cunoşti avionul şi să-ţi respecţi procedurile, e cea mai importantă regulă din aviaţie. Înainte de fiecare decolare piloţii trebuie să urmeze check-listul care conţine toate punctele care prefigurează un zbor. Lista e îmbunătăţită după fiecare accident aviatic. Cel mai imprtant punct? Partea meteo, care e inclusă şi în cursurile de pilotaj. Acolo învaţă despre circulaţia maselor de aer, fenomene meteo neprevăzute sau fronturi.

Pro TV

În 2017, în România erau înmatriculate 84 de aeronave civile, anul trecut numărul lor a scăzut la 64. Asta pentru că unii piloţi le-au radiat şi înmatriculat în alte ţări, unde taxele sunt mai mici.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!