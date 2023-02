Sfârșit de săptămână aglomerat pe Valea Prahovei. Turiștii stau în trafic pe DN1

Până la distracția din stațiuni, turiștii trebuie să treacă - așa cum s-au obișnuit, de altfel - proba nervilor, în traficul de pe DN1.

Este un adevărat du-te - vino între stațiunile de pe Valea Prahovei. Ofamilie din București este cazată la Sinaia, dar a venit la Bușteni pentru câteva ore de săniuș. Peisajul i-a convins că merită să prelungească timpul petrecut la munte.

Diana Popa, turistă: „Distracție maximă. Este superbă pârtia Kalinderu. Extraodinară se vede crucea. E atât de frumos peisajul, zăpadă, vreme bună”.

Răducu Popa, turist: „S-a cam topit, dar e bună și așa. Cred că va fi ultima. Am profitat de vacanța copiilor. Nu am apucat să venim de sărbători și am venit în vacanța copiilor”.

Turiștii au profitat de soarele blând și cu greu s-au lăsat duși de pe pârtie.

Nicoleta, turistă: „Alunecă sania. E perfect. Priveliștea e superbă. Numai cu ochii pe sus tre să stai. E frumos. Într-un cuvânt, e frumos”.

Un cuplu a vrut să petreacă Dragobetele pe sanie.

Tania Manolache, turistă: „Ne distrăm ca toți oamenii. E foarte frumos. Am dat cred că peste 20 (de ture). Ne-am distrat, ne-am lovit, dar este foarte frumos”.

La Bușteni, zăpada de pe pârtie este artificială, întreținută cu greu pentru că temperaturile sunt cu plus de ceva vreme.

Claudiu, snowborder: „Zăpada e cam topită, dar na, pentru începători e mai greu, dar pentru intermediari, avansați, merge. E mai liber aici și d-aia vine lumea”.

Mihai, snowboder: „Nu e ok. O să încercăm și mâine la Sinaia. Am venit de dimineața. E și gheață. Ne murdărim mult mai repede, ne-am udat mult mai repede”.

La Sinaia, opt pârtii din platoul Bucegilor sunt perfecte pentru schi. Rămâne doar ca vântul să nu le strice turiștilor planurile. Se schiază și la Azuga, pe pârtile pentru începători și pentru avansați.

