Casă mistuită de flăcări, într-o localitate din Constanța. De la ce a pornit focul

Pompierii s-au luptat aproape patru ore cu flăcările care s-au întins pe mai bine de 100 de metri pătrați.

Proprietarul a reușit să iasă la timp, alături de familia sa, dar a făcut atac de panică atunci când a văzut amploarea dezastrului.

Oamenii care stau în chirie - într-o încăpere lipită de casa în flăcări - , spun că au auzit niște bubuituri, după care au rămas fără curent electric. La scurt timp, fumul a năvălit peste ei.

Sultana Maxim, locatară: Făceam mâncare, s-a stins lumina și am zis ”eee, cine știe”. Când ne uităm noi, poc poc, toate scândurile, de sus a pornit.

Reporter: Ce ați reușit să luați din casă?

Sultana Maxim: Atât ce e pe mine, televizorul și butelia, să nu ia foc în casă. Soțul e cu picioarele goale ieșit”.

Cele patru persoane din casă s-au autoevacuat

Încăperile în care stau chiriașii au scăpat neatinse de foc, dar nu pot fi locuite din cauza apei folosite la stingerea incendiului. Acoperișul și mansarda casei de la stradă au ars ca o torță.

”Reporter: De la ce a luat foc?

Gheorghe Maxim, locatar: Zice că de la lumină, de sus de acolo când am văzut normal că am plecat afară. O bubuitură și am ieșit afară imediat”.

Vecin: ”Flăcările erau mari, sus, înalte”.

”Vecin: Fum, mult fum și arde în continuare.

Reporter: V-ați speriat?

Vecin: Vă dați seama, nu? Că suntem la trei case, stau”.

Cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autoscări și o ambulanță SMURD au fost trimise la fața locului.

Oana Manoilă, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: ”În casă se aflau 4 persoane care s-au autoevacuat. Proprietarul, un bărbat de 54 de ani, a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale oferite de echipajele SMURD”.

Vecin: ”Un dezastru. S-a ales praful de tot”.

Pompierii fac cercetări pentru a stabili cauza incendiului.





Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 01-03-2023 08:08