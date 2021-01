Sfârșit cumplit pentru o bătrână de 88 de ani. Femeia a ars de vie în casă, după ce a încercat să facă focul

Sfârșit cumplit pentru o bătrână de 88 de ani din comuna Păuliș, județul Arad: femeia a ars de vie în casă, după ce a încercat să facă focul în sobă.

Hainele i s-au aprins, apoi și alte obiecte din încăpere.

Sora femeii care locuiește în apropiere a văzut fum gros ieșind din casă și a dat alarma, iar un vecin a încercat să intervină, însă pentru bătrână era deja prea târziu.

Locuința bătrânei a fost distrusă aproape în totalitate, iar pentru femeie nu s-a mai putut face nimic.

Ileana Negru, sora femeii decedate: „A fost un fum de nu am putut să stau și am deschis geamul, ușa și am chemat vecinul și am zis: „Hai, Carmen, hai” și ea a fugit și a adus oameni și când au venit oamenii, a luat foc patul. Eu cred că a vrut să facă focul."

Vecină: „A stat singură și bărbatul ei a plecat la spital și dintr-o dată a luat foc. Ea s-a pus să-și facă focul cu rumeguș, a luat în mână rumeguș și probabil a luat foc."

Vecin: „Am încercat să o sting cu o pătură, dar când am dat drumul la aer, gata a fost.”

Pompierii au reușit să stingă incendiul după o oră și investighează și o posibilă defecțiune la sobă.

George Pleșca, ISU Arad: „Focul ardea în interior, fără flacără deschisă, cu degajări mari de fum. Cauza probabilă, un coș sau canal de fum, care prezenta defecțiuni sau nu era curățat."

În cauză, Poliția a deschis un dosar de cercetare penală pentru omor din culpă.