Serghei Lavrov, surprins admirând picioarele Melaniei Trump. Reacția unui jurnalist rus

Ministrul rus de Externe a fost surprins admirând picioarele Melaniei Trump în timpul conferinței de presă. ”Lavrov și diplomația punctelor de vedere” a scris pe Twitter Dmitry Smirnov, un jurnalist apropiat Kremlinului. Mesajul său i-a supărat pe unii americani care au văzut în el încă o formă prin care Kremlinul ia în derâdere SUA și administrața actuală de la Casa Albă.

Dear God, when will the Kremlin's epic trolling of the Trump White House end? Herein a member of Putin's press pool approvingly tweets a picture of FM Sergei Lavrov checking out Melania's legs at the press conference in Helsinki https://t.co/26AsUXkW6W