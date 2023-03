Seniorii au făcut spectacol pe pârtie, la Straja. Peste 150 de vârstnici s-au înscris la ”Cupa Veteranilor” la schi

La această ediție a concursului - care se ține din 1971 - decanul de vârstă are 86 de ani.

O doamnă de 65 de ani a îmbinat pasiunea pentru schi cu cea pentru tradiții. Și-a pus costumul popular, basmaua, clăparii și... a făcut senzație.

Concurentă: „Este super, de 3 ani nu am mai schiat, am avut o problemă la genunchiul stâng, am fost operată și acum am coborât cu plugușorul, dar eu zic că am coborât destul de bine și am fost destul de rapidă.”



Concurența e mare, ambiția - pe măsură. Nici pe domni problemele de sănătate nu i-au ținut departe de pârtie. Chiar dacă, acasă, soțiile și-au făcut griji pentru ei.

Concurent: „Îmi spune ”Ai grijă de tine!”, că am sunat-o și acum și i-am spus că am căzut. ”Vai, ți-am spus să ai grijă de tine!” În orice caz, e bine, ne simțim bine.”



Concurent: „Am participat la încă 3 ediții, la două am luat locul 2 și la ultima în 2019 am luat locul 1, la grupa 80 – 85 de ani.”

Emil Părău – organizator: „Mulți din cei care vin la cupa veteranilor chiar au făcut schi de performanță, din toată țara, mulți se pregătesc un an de zile pentru a se întâlni la aceste ediții pe care noi le ținem aici an de an în Straja.”

În urmă cu zeci de ani - la concursul de la Straja se schia pe... doage de butoaie. Nu se putea renunța lesne la un așa obicei, care dă culoare competiției.

Reporter: Ați mai încercat așa ceva?

Concurentă: În viața mea, nici nu știam cum arată și nici cu schiurile nu mă știu prea bine.

Reporter: Și cum vi se pare?

Concurentă: Mare curaj din partea mea.

Concurent: „Sunt atrenat de când eram copil în Apuseni într-un vârf de munte, coboram cu doagele la școală la 2-3 km și văd că nu am uitat, reușesc să mă mențin.”



Spre seară, concurenții au avut ocazia să se afirme și pe ringul de dans.

