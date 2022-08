Seceta a făcut ravagii în agricultura din România. Daea: „Schimbările climatice sunt o realitate”

Recoltatul cerealelor se apropie de final, iar după un an agricol complicat, cu temperaturi mari și puţine sisteme de irigații, fermierii au strâns de pe câmp nouă milioane de tone de grâu. Vara trecută se lăudau însă cu peste 11 milioane de tone.

Mai rău stăm la porumb și floarea soarelui, plante distruse de secetă. Ne vom acoperi consumul intern, dar vom exporta mai puțin, spun oficialii.

De la 11,3 milioane de tone de grâu recoltate în 2021, un an excepțional de altfel, România va avea în hambare anul acesta nouă milioane de tone. Având în vedere condițiile dificile, este o recoltă bună, iar grâul de calitate. Din păcate, n-am mai fost fruntaşi ca în trecut la floarea-soarelui.

Arșița a uscat prea devreme lanurile, așa că fermierii au scos cu două săptămâni mai repede combinele pe câmp. Zilele acestea trag linie, iar producția este mai mică. Potrivit Ministerului Agriculturii, de pe un hectar, au cules între trei și cinci tone de semințe. Un agricultor din Teleorman a vândut deja tot și deși a cules mai puțin, datorită cererii mari, a obținut un preț mai bun.

Iulian Curea, agricultor: „Nu există capacitate de stocare la producția de floarea soarelui, întrucât este mai voluminoasă și atunci trebuie capacități mari de stocare. Și atunci cultura de floare o vindem. Anul trecut am vândut floarea soarelui undeva la doi lei și anul acesta am vândut-o cu doi lei și 80 de bani. E cel mai mare de până acum. Nu am vândut niciodată floarea soarelui la momentul recoltării cu acest preț”.

Porumbul, care trebuia să fie strâns din septembrie încolo, este strâns deja, pe fondul schimbărilor climatice

Și porumbul este strâns deja deşi în mod normal, agricultorii făceau asta din septembrie încolo.

Ionuț Olteanu, agricultor: „Este așa cum spuneau și bunicile noastre. Plouă în mai, o să fie mălai. Ori noi, jumătate din mai nu l-am avut cu apă și în iunie la fel. Pentru nevoile interne, o să avem mălai”.

Dar vom exporta mai puțin, spun autoritățile. România are un consum intern de circa șapte milioane de tone de porumb, însă produce dublu într-un an bun. Ce rămâne, trimitem peste graniță. Deja Comisia Europeană a redus pentru a doua oară estimările privind recolta de porumb din 2022 în blocul comunitar, din cauza secetei severe.

Seceta a redus producția de porumb și floarea soarelui cu 30% în Uniunea Europeană

Episodul grav de secetă de anul acesta a redus cu 20%, 30% producțiile de porumb și floarea-soarelui în toată Uniunea Europeană. De altfel, potrivit autorităților, în aceste condiții România are șanse să rămână în topul exportatorilor, la porumb, de exemplu, la nivel european. Și asta pentru că, dacă ne uităm la anul trecut, România a fost lider detașat la exportul de porumb și a trimis peste graniță o cantitate de șapte ori mai mare decât Bulgaria, a doua țară clasată la nivel european.

Deja în multe țări fermierii se îndreptă spre alte culturi mai rezistente la secetă. În Spania, de exemplu, renunță la grâu și viță de vie și cultivă fistic.

Petre Daea, Ministrul Agriculturii: „Evident că ei se gândesc să cultive terenul cu cele mai potrivite specii de cultură în așa fel încât să poată răsunde la schimbările climatice care sunt o realitate și nu o ficțiune”.

Reporter: „Ne putem aștepta la suprafețe cultivate cu porumb și floarea soarelui mai mici anul viitor?”

Daea: „Nu vor fi schimbări majore”.

Sistemul de irigații rămâne principala problemă. Responsabilii spun că în acest moment 31 de stații sunt în reabilitare, în timp ce alte 47 se află în diferite faze de proiectare. Aşadar sunt prea puţine pentru suprafaţa noastră agricolă.

