Se schimbă regulile la producerea alimentelor, laptelui, la fructe și legume. Măsurile Comisiei Europene

Alimentele şi laptele praf pentru copii, carnea, fructele şi legumele, ar trebui să conţină pe viitor cantităţi mai mici de metale grele. Comisia Europeană impune un nou regulament prin care sunt reduse limitele maxime admise de plumb şi de cadmiu.

Ambele sunt toxice iar în timp pot duce la probleme grave, de sănătate, şi chiar la cancer.

Prin noul regulament, Comisia Europeană reduce nivelul maxim admis de plumb pentru o lungă listă de alimente.

Vizate sunt în primul rând produsele pentru sugari şi copiii de vârsta mică. La cele sub formă de praf, de pildă, cantităţile de plumb sunt reduse de la 0,05 miligrame pe kilogram, la 0,02.

Pe listă găsim şi carnea, în special organele. Dar şi vinul, unde coboară limita pentru băuturile care vor fi produse din recolta de anul viitor. Pentru cadmiu, lista începe tot cu produsele pentru copii.

Cele două metale grele se regăsesc însă şi în fructe sau legume proaspete.

Ștefan Voicu, profesor universitar doctor inginer: „Fiind din tehnologiile vechi de obţinere a acumulatorilor şi din combustibilii vechi, există cantităţi foarte mari de plumb în natură, care deja se găsesc în apele subterane, apele de suprafaţă şi aşa mai departe. Cadmiu, culmea, încă poate proveni din catalizatori care se folosesc la obţinerea maselor plastice. Deci, tot ce înseamnă ambalaj al unui aliment, poate să conţină unul dintre cele două metale grele.''

Prezenţa lor în organism poate duce la grave probleme de sănătate în timp.

Ștefan Voicu: „Chiar dacă avem de-a face sau suntem expuşi la doze sub doza toxică, în timp această doza este cumulabilă şi de la un moment dat se poate trece la doza toxică, care are efecte pe termen lung. Nu poate fi filtrat de către rinichi, metalele grele având dimensiuni foarte mari, rinichiul nu are capacitatea să le treacă în urină şi să le elimine''

Oncologii avertizează că pot provoca cancerul.

Pentru a reduce cantităţile de metale grele din alimente este nevoie de un control şi mai aspru al producţiei, ambalajelor, inclusiv al alimentaţiei animalelor. Noul regulament european intra în vigoare de la finalul lunii august în toate statele europene.

Ștefan Turcu, purtător de cuvânt al reprezentanței Comisiei Europene în România: „Face parte din planul de acţiune împotriva cancerului, iar aceste substanţe pot fi periculoase în cantităţi mai mari, tocmai de aceea Comisia Europeană a colaborat cu specialişti pentru a coborî nivelurile maxime admise, pentru a ne asigura că toţi cetăţenii Uniunii Europene mănâncă sănătos, şi mai ales, ştiu ceea ce consumă.”

Produsele fabricate deja pot fi comercializate până la sfârşitul lunii februarie, anul viitor, apoi vor fi interzise în toată Uniunea Europeană.