Se anunță un weekend cu vreme frumoasă pe litoral. Surprize pentru turișitii care vor merge în cluburi

Pe litoral, vremea se anunță frumoasă, suficient de caldă pentru baie și plajă, în ultimul weekend din acest sezon estival.

Apa mării are 22 de grade, prețurile la cazare au scăzut, iar cluburile pregătesc ultimele petreceri ale verii. Așadar, mii de oameni nu se grăbesc să plece acasă.

Pe litoral, marea a oferit un spectacol minunat și plin culoare, chiar dacă soarele a fost mai retras.

Turistă: "E rece, dar e bine, e distracție! Pentru copii e maxim!".

Turist: "26 de grade au zis ăștia... Până acum suntem multimiți. Apa așa și așa".

Un bărbat trebuia să plece acasă, dar s-a răzgândit.

Turist: "Mai prelungim cu trei zile".

Reporter: "De ce?".

Turist: "Este prea frumos, prea plăcut".

Cluburile nu au predat armele în fața vremii reci de zilele trecute și se pregătesc pentru un weekend aglomerat.

Mihnea State, manager de club: "Avem o petrecere gipsy, petrecerea noastră de final de sezon, un show de artificii, șampanie multă".

Parcurile acvatice vor organiza jocuri și concursuri pentru toată lumea.

Miruna Pârvan: "Vă așteptăm să ne distrăm împreună, să savuram un cockteil să ne bălăcim".

Cei care vor să iasă în largul marii sunt așteptați pe iaht.

Loredana Munteanu, manager de evenimente: "Pentru a închide acest sezon de vară avem o seară de petrecere, unde îi așteptam pe toți turiștii".

Hotelierii au redus mult tarifele, așa că puteți sta în Mamaia, într-un hotel de 4 stele, cu numai 100 de euro pe noapte.

Răzvan Dobre, manager de hotel: "Piscina are apă încălzită. Organizăm seara o petrecere și un dinner by the pool și îi așteptam să vină să se relaxeze pentru încă două zile".

La hotelurile de 3 stele cazarea costa 300 de lei, iar prin programul Litoralul pentru Toți, puteți obține o cameră de două stele cu numai 73 de lei.

Ionuț Nedea, manager al unei agenții de turism: "Gradul de ocupare îl vom avea pe undeva la 50% pe litoralul românesc la hotelurile care mai sunt deschise".

Este un moment bun pentru cei care vor liniște.

Turistă: "Mergem să ne căutam un loc unde e mai puțină lume, să nu fie aglomerație".

Duminică se anunță 27 de grade la Constanța și 9 ore de soare.