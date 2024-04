Schema prin care false măicuțe au câștigat peste 50.000 de euro. Și-au făcut conturi online și au înșelat mai multe persoane

Trei persoane din Vrancea şi Galaţi, cu vârste între 18 şi 24 de ani, bănuite că ar fi creat pagini false de internet prin care, sub pretextul că sunt măicuţe, ar fi oferit servicii ritualice atât în ţară, cât şi în străinătate, obţinând peste 250.000 de lei, au fost reţinute de poliţişti, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

"La data de 2 aprilie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamţ, au pus în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Vrancea, Galaţi şi Vâlcea, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi fals informatic. Din cercetări a reieşit că, din luna octombrie 2023 şi până în prezent, nouă persoane, cu vârste între 18 şi 75 de ani, din judeţele Vrancea, Galaţi şi Vâlcea, ar fi creat mai multe pagini de internet prin care, sub pretextul că sunt măicuţe, ar fi oferit servicii ritualice, inducând în eroare mai multe persoane din ţară cât şi din străinătate, obţinând astfel sume importante de bani", a precizat IPJ Neamţ.

Prejudiciu estimat la acest moment în cauză este de peste 250.000 de lei.

Potrivit Poliţiei, în urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate mai multe carduri bancare, documente de transfer bancar, telefoane mobile, unităţi PC, unităţi de stocare memorie, precum şi diferite sume de bani, respectiv 5.880 de euro, 23.700 de lei, 90 de lire sterline, 300 de dolari şi 1.000 de lei moldoveneşti.

Nouă persoane au fost conduse la sediul unităţii de poliţie, pentru audieri, iar, în urma materialului probatoriu administrat, trei dintre acestea, cu vârste între 18 şi 24 de ani, din Vrancea şi Galaţi, au fost reţinute, pentru 24 de ore, fiind cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi fals informatic.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Neamţ, Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase Neamţ, al poliţiştilor de investigaţii criminale din Piatra-Neamţ, Roman şi Târgu-Neamţ, al poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Galaţi, Vrancea şi Vâlcea şi al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

