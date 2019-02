Scene șocante la Târgu Jiu. Pacientă de la Psihiatrie, pe jumătate dezbrăcată, pipăită

Youtube/pandurul.ro

Scene șocante la Secția de Psihiatrie a Spitalului din Târgu Jiu. Într-un filmuleț apărut pe rețelele de socializare, o tânără pacientă, pe jumătate dezbrăcată, se sărută printre gratii cu un pacient, în timp ce un alt bărbat o pipăie.

La un moment dat, apare și o bolnavă mai în vârstă, în pijamale, care îi cere persoanei ce filma “o pastilă”, însă aceasta îi spune: ”Hai că-ți dăm, fugi. Vin eu acuma”.Incidentul tulburător s-ar fi petrecut în iulie 2018, însă a ieșit la iveală abia joi, după ce managerul Spitalului Județean din Târgu Jiu, Gigel Capotă, a realizat o conferință de presă despre acest subiect, la cererea presei locale, scrie pandurul.ro.

Sursa citată notează că scenele ar fi fost filmate de fiica vitregă a lui Capotă, registrator medical în Secţia Psihiatrie, și că, în loc să anunțe incidentul sau să o sancționeze pe aceasta, măsura luată de conducerea spitalului a fost destituirea din funcții a medicului șef de pe secție și asistenta șefă, deși cele două nu lucrau la momentul respectiv.

Deși scenele sunt șocante, Gigel Capotă nu a detaliat, în conferința de presă de joi, ce s-a întâmplat, spunând doar că s-au luat măsuri administrative.

“O să apară un film, că ce s-a întâmplat acolo, în secție. Noi știam acest film care s-a întâmplat, nu o să vă povestesc despre el, o să-l vedeți, că o să apară, dar noi, comitetul director, ne-am dus în cadrul acestei secții, noi în orice secție trebuie să știm în orice moment ce se întâmplă, și știm, pentru că avem toate pârghiile necesare ca să știm și să intervenim administrativ”, a declarat Gigel Capotă.

Ce s-a întâmplat de fapt

Potrivit pandurul.ro, incidentul ar fi avut loc în data de 16 iulie 2018, în perioada în care șef de secție era medicul Gabriela Pătrășcoiu. Aceasta spune că era în concediu la acea dată și că a aflat în luna decembrie despre filmuleț.

”A fost un incident a cărui protagonistă este fiica vitregă a domnului Capotă, în perioada concediului meu de odihnă și am lăsat delegat pe doctorița Câmpeanu în locul meu, cu drepturi depline. Această fiică a domnului manager și-a permis să facă o filmare, filmare pe care a distribuit-o în rețeaua de facebook, la anumite persoane, lucru de care eu am aflat abia în data de 11 decembrie, întâmplător. Am avut o convorbire cu managerul în decembrie și i-am cerut să analizăm cazul sau să formeze o comisie care să cerceteze cele întâmplate, la care mi-a răspuns că ştie el ce are de făcut. A doua zi, în 12 decembrie, a convocat o ședință fulger în secție, cu personalul de serviciu, el și directorul medical, în care ne-a făcut cu ou și cu oțet”, a declarat medicul Gabriela Pătrășcoiu.

Afirmațiile medicului Gabriela Pătrășcoiu sunt susținute și de asistenta șefă, Cristina Gherghe Magherescu, care spune că și ea era liberă în acea zi. Ulterior, asistenta șefă a fost mutată pe Secția Cardiologie.

