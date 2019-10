Scandal după o greșeală a unui pădurar din Gorj: ”Pădurarul, un analfabet, pe românește”

O simplă greșeală a unui pădurar din Gorj a stârnit azi noapte un scandal de câteva ore. Acesta a completat incorect datele de însoțire a unui transport de lemne, iar polițiștii au tras camionul pe dreapta pentru a confisca încărcătura.

Lemnele sunt însă ale unui bătrân din Craiova care a muncit alături de alți prieteni timp de trei zile pentru a le putea transporta spre casă. În sprijinul sau a sărit primarul comunei pe rază căreia s-a întâmplat incidentul.

Sorin Bucurescu, primar: „Când a fost la Dincă la poartă au stat până la 6 dimineața, iar aici dacă va uitați 6 mașini de poliție au blocat o mașină, în condițiile în care șoferul a prezentat documentele”.

Primarul din Slivilesti s-a înfuriat când a văzut cât de multe echipaje de poliție se mobilizează, în condițiile în care actele fuseseră prezentate la control, fără ezitare. Proprietarul lemnelor a aflat apoi cu stupoare că documentele date de pădurar erau completate greșit.

Aurel Pomaga, proprietarul lemnelor: „Dânsul nu a scris numărul și acum zice că e transoport ilegal. Trebuie să vină pădurarul să spună că a asta a fost mașină, aia a fost remorcă”

Reporter: „Și rămâneți fără lemne”

Proprietar: „Păi ce să fac dacă legea e atât de tâmpită în țara asta. Cum să rămân fără lemne, eu la 74 de ani să alerg prin toate judecățile pentru un om care nu știe să scrie un aviz.”

Prieten al proprietarului: „Are o soție acasă bolnavă de cancer, îl sună disperată întruna, și nu e în regulă ce se întâmplă, ne dăm seama că trăim într un sat mafiot.”

Camionul încărcat cu lemne a fost oprit chiar pe trecerea de pietoni din dreptul Primăriei Slivilesti.

În cele din urmă, la față locului a apărut și pădurarul care a recunoscut că întocmise actele greșit.

Pădurar: „O simplă neatenție că nu am avut de unde să știu că autovehiculul are două numere de înmatriculare. Fiind dat cu spatele nu am văzut.”

Primar: „Pădurarul, un analfabet, pe românește, în loc să treacă ansamblul remorcă și cap tractor a trecut numai capul tractor, că nu a știut să treacă și remorcă. Iar Poliția nu vrea să constate, vrea să basculeze lemnele aici, să le confiște, deși pădurarul recunoaște că a greșit.”

În cele din urmă, lemnele au rămas la poliție, până la refacerea documentelor, iar șoferul camionului a fost amendat cu 5000 de lei pentru că a plecat în cursa fără să aibă toate actele în regulă.

