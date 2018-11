Sătenii din Olt vs. inspectorii care vor să le omoare porcii, runda 2. ”Înapoi, afară!”

A fost o nouă zi tensionată în judeţul Olt, unde au fost descoperite focare de pestă porcină. Inspectorii sanitar-veterinari s-au întors să sacrifice toţi porcii, însă la fel ca luni, sătenii au blocat drumul şi s-au opus măcelului.

Ca să nu se ajungă la violențe, echipele de la DSV au abandonat iar misiunea.

Localnici: „Înapoi, arătaţi-ne unde sunt probele. Înapoi, afară, unde sunt probele? Nu avem nevoie de voi."

Supăraţi că vor rămâne facă porci înainte de Crăciun, oamenii din Rusăneşti s-au aşezat în calea inspectorilor sanitar-veterinari trimişi să le sacrifice godacii. Au blocat drumul şi n-au mai lăsat nicio maşină să treacă.

Localnici: „Să vină să ia teste şi apoi să vină să ia dacă sunt sănătoşi. Noi nu mai mâncam? Noi cu ce trăim?"

Reporter: „De ce plângeţi?”

Femeie: „Pentru porci, că are... Am nunta doamnă, am botez de făcut, ce ştiu ăştia de la oraş gătiţi şi aranjaţi?"

Când au văzut că nu se pot înţelege cu mulţimea, inspectorii s-au retras într-o clădire a Primăriei şi au vrut să cheme jandarmii ca să intervină în forţă. Ulterior, au renunţat la idee.

Localnici: „Voi staţi la căldură, noi stăm ca proştii. Se iau decizii, nu stă nimeni la căldură."

Într-un final, au fost ucişi doar doi porci din 500. Veterinarii au plecat din localitate, la fel ca luni, fără să îşi ducă la capăt misiunea.

Localnici: „De ce plecaţi şi nu daţi un răspuns la oameni? Am tăiat porcii şi nu am luat testele. Doamnă, staţi şi daţi-ne explicaţii la oameni."

Localnic: „Ne punem contra cât om putea. Nu le dăm voie, doamnă, să intre. Nu au voie absolut deloc să intre în ograda mea."

Localnic: „Numai dacă murim îi lăsăm, cum să intre la mine în curte să îmi ia porcul? Păi eu ce mănânc? Uite am copilul în maşină de 6 ani, ce îi dau să mănânce?"

Localnic: „Ne luptăm până la capăt, că ne dau bani, abureală, minciuni. Să facă analiza la fiecare gospodărie omenească şi dacă vin analizele şi arată că sunt bolnavi să îi ia."

Inspectorii se vor întoarce şi miercuri la Rusăneşti - în Olt. În localitate au fost depistate 3 focare de pestă porcină africană şi doar aşa - spun ei - pot opri răspândirea bolii.

