Un turist s-a înecat la Jupiter după ce a fost oprit de mai multe ori de salvamari să intre în mare

Bărbatul ar fi așteptat ca salvamarii să-și încheie programul și s-a aventurat în marea tulburată. Pe parcursul zilei, spun aceștia, a fost oprit de mai multe ori când încerca să intre în apă.

A fost scos cu greu din valuri, iar medicii au fost nevoiți să constate decesul, după ce manevrele de resuscitare n-au dat rezultate.

Barbatul ar fi așteptat până ce salvamarii au încheiat programul și s-a aventurat în marea agitată. Curenții puternici l-au târât însă până aproape de dig, lângă stabilopozi, unde a fost observat de oamenii de pe mal. Alertați, salvamarii au revenit pe plajă.

Vlad Oprică, salvamar Jupiter: „Ajungând acolo am găsit o persoană de sex masculin între stabilopozii digului. Am intrat în încercarea de a o scoate la mal, să o scoatem printre stabilopozi, nu am reușit, curenții erau foarte puternici, valurile destul de mari, ceea ce a făcut o intervenție destul de riscantă”.

21 de oameni s-au înecat în mare de la începutul sezonului estival

Salvatorii se temeau să nu fi trași și ei de curenți sub stabilopozi ori să fie luați de valuri și zdrobiți de aceștia. Au reușit în cele din urmă să recupereze victima din marea agitată și au adus-o la mal cu un ski-jet. Medicii chemați de urgență au încercat să-l resusciteze pe bărbat.

Claudia Tătărici, purtător de cuvânt SAJ Constanța: „La ora 18.49 am fost solicitați prin serviciul 112, s-a deplasat un echipaj SMURD și unul SAJ cu medic. A fost găsit un pacient în stop cardiorespirator. S-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate, pacientul fiind declarat mort”.

Salvamarii le atrag din nou atenția turiștilor să respecte avertismentele și să nu intre în mare când este arborat steagul roșu. 21 de oameni au murit înecați de la începutul sezonul estival și până acum.

Dată publicare: 05-09-2023 07:36