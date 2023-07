S-a dus să stea câteva ore la mare și se întoarce acasă în sicriu. ”E dureros un tânăr să nu poată fi salvat”

Tragedia s-a petrecut duminică în jurul orei 15, pe plaja Modern din Constanța. O fată a început să strige după ajutor după ce tânărul a căzut de pe salteaua gonflabilă pe care pluteau amândoi, în larg, și n-a mai ieșit la suprafață.

Tânără: ”A venit elicopterul și am văzut cum lumea se duce către plajă, m-am impacientat și am venit să văd ce se întâmplă. Am înțeles că îl caută”.

La fața locului au ajuns mai multe ambarcațiuni de salvare și un elicopter SMURD.

Bărbat: ”S-au dus, au luat fata, au salvat-o, au adus-o la mal și după s-au dus după el, nu l-au găsit și au trebuit să vină scafandrii”.

Tânărul de 21 de ani era din Tulcea și venise să stea doar câteva ore la mare

După 30 de minute de căutări, băiatul a fost scos din apă, inconștient.

Femeie: ”Salvamarii l-au urcat cu ajutorul scafandrilor și l-au adus aici. Lumea s-a îmbulzit”.

În zadar au încercat salvatorii să-l readucă la viață.

Anamaria Stoica, purtător de cuvânt ISU Constanța: ”Din păcate, bărbatul nu a răspuns protocolului de resuscitare și acesta a fost declarat decedat”.

Femeie: ”E dureros un tânăr să nu poată fi salvat. Vă dați seama că impactul este psihologic pentru toată lumea, nu numai pentru noi și mai ales pentru copii”.

Alexandru - tânărul de 21 de ani - era din Tulcea. Venise la mare cu fratele său și cu o prietenă. Aveau de gând să stea doar câteva ore, iar apoi să se întoarcă acasă.

