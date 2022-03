Rusia: Meta, Google ar trebui să fie făcute responsabile pentru „incitare la război”

Ministerul de Externe rus a declarat marţi că un sistem ar trebui creat pentru a face responsabili giganţii tehnologiei occidentali, inclusiv Meta Platforms Inc şi Google al grupului Alphabet, pentru ceea ce a numit „incitare la război", a relatat agenţia de presă Interfax, preluată de Reuters.

BREAKING:

Russian Ministry of Foreign Affairs @MID_RF have suddenly decided that @Google & @Meta need to be held accountable for 'inciting war'.

We haven't noticed their branding on any of the tanks on Ukrainian soil...#UkraineRussiaWar #UkraineCrisis https://t.co/o4J89xSsc6